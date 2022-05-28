東方海外染藍　航運股再獲市場關注　商品價攀升利好太航｜伍禮賢

上周恒指服務公司公布今年第二次恒指成分股變動，下月正式生效後藍籌股數目將增加至69隻。本次新晉藍籌的名單或多或少讓市場感到意外，其中東方海外（0316）的納入，讓航運業在成分股之中佔一席位，而令到整體航運股再度受到市場關注。

而本港上市航運股數目眾多，以市值排行而言，中遠海控（1919）、東方海外（0316）、海豐國際（1308）、太平洋航運（2343）、中遠海運港口（1199）、中遠海能（1138）、中遠海發（2866）及中國外運（0598）為市值超過50億元的航運相關股份。可能會有部分投資者未必太了解不同股份之間的區別，而單憑航運業整體的景氣度作出個股選擇。以下本文對以上航運股作出梳理，以供投資者更好掌握。

首先，本港上市公司中遠海控、東方海外及海豐國際為市值前三航運股，三者的最主要業務均為從事貨櫃運輸及物流，其中中遠海控為東方海外的控股股東。根據2021年年報數據，上述三公司在貨櫃運輸及物流業務中的全年收益，分別為中遠海控3,279億元人民幣（約488億美元），東方海外168億美元，海豐國際27億美元。另外，三者在營運航線上亦有所不同。中遠海控的航線覆蓋全球化，而且不同國際航線的收入較為平均，側重點相對不明顯。而東方海外的航線亦較國際化，但具明顯的側重點。其中亞洲╱澳洲航線的營運收益，佔集團總體收益超過八成。至於海豐國際，則專注服務亞洲區。

既然三者核心業務相近，且均以貨櫃運輸為主。投資者不妨比較一下三者在運費方面的收益水平。其中，中遠海控去年平均運費為每標準箱2,151美元，東方海外平均為每標準箱2,067美元，至於海豐國際為每標準箱827美元。數字反映在盈利效率方面，中遠海控與東方海外總體較海豐國際為高。

至於太平洋航運，雖然也是航運股，但是它並非以運輸貨品業務為主，而是以出租自身所擁有的貨船收益為主。公司是全球最大的現代化小靈便型及超靈便型乾散貨船船東及營運商之一。而小靈便型及超靈便型乾散貨船的運輸特點是，它的貨品並非以大宗商品為主，而是以小宗商品為主，例如穀物、礦石、林業產品、鐵鋁氧石、精礦、水泥、鋼材等等。而這個特點，也解釋了為何太平航航運近期股價出現巨大升幅的原因。主要是內地現時大力推進基建，而小宗商品中的礦石、水泥、鋼材、煤炭、石膏等等材料的運輸，是太平洋航運船隊所主力提供。

太航受惠小宗商品價格上揚

而中遠海能，全稱為「中遠海運能源運輸股份有限公司」，它最獨特的特點是它運輸貨品以油品以及液化天然氣（LNG）為主，當中油產品更為核心，公司油輪船隊運力規模世界第一。因此，集團近段時間股價的大幅上升，是由目前能源供應短缺，石油需要較大所刺激。若然再細分，中遠海能的油品運輸可分為內貿油及外貿油。如果當期內地在海洋發掘較多的油氣田，則有利公司內貿油的運輸；而外貿油則主要發生在國際之間的石油貿易。

至於中遠海運港口、中遠海發以及中國外運，它們的簡稱均涉及海運，但是它們的業務主要發生在海運的產業鏈。例如中遠海運港口的業務事實上主要以港口運營為主，並非以運輸為主，它的業務性質跟港股上市公司招商局港口（0144）更為接近。而中遠海發跟中國外運的業務稍微特別，前者是以集裝箱租賃及集裝箱製造業務為核心；而後者的業務主要集中在船舶設備、貿易代理，以及保險顧問等等。兩者跟上述行業其他股份又有明顯區分，投資者應該給予分別。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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