「說好香港故事」欠指揮家　各有各說如一盤散沙｜陳仕娜

第二輯的《無窮之路》正在內地如火如荼地拍攝，讓人引頸期待，這個專輯借貝兒之口說中國的脫貧故事，題材正氣、風光明媚，中港觀眾看得零舍開懷。這類借助美人靚景的說故事手法，幾乎百發百中。內地第一網紅李子柒拍的古風視頻，介紹柴米油鹽醬醋茶，展現美輪美奐的復古之風，令千千萬萬海內外粉絲拜倒其石榴裙下，也非常頂呱呱。

香港磨刀霍霍要重新出發，絞盡腦汁如何向外說好聽的本土故事，讓世人重新愛上這顆東方明珠；頭炮離不開高薪聘請跨國公關巨擘、說書人，說什麼、如何說、向誰說、說多久？說好故事的前提是有可觀的故事題材，再配合好的載體發放，而政府最擅長的是花錢讓別人去做，譬如去年雷聲大雨點小的Consulum。

品牌故事的策劃，大到國家，小至企業，誰能持久地講動聽的故事，誰就會贏。法國著名礦泉水伊雲聲名鵲起，源於1789年時患有嚴重腎病的Lessert侯爵喝了這小鎭甘泉後，不藥而癒，後來連拿破侖都前來賜名Evian，這傳奇講足233年。勞力士堅不可摧的形象，居功於它常常與運動員、冒險家扯上關係，1927年Mercedes女士戴著勞力士手錶橫渡英倫海峽，十幾個小時浸游大海仍分秒不差，其功能不言而喻。

好故事不難找 各自為政屬硬傷

本土的好故事也俯拾即是，我們擁有平台（媒體）、有高知名度的說書人（明星、網紅、名人），卻欠缺組織性，各人自掃門前雪，網紅掛住帶貨、明星只顧拍真人秀、政經名人網宣不成氣候。假若將各自六至七位數的粉絲量凝聚起來，足以影響大勢。政府常常強調缺人，我們其實欠缺唱好香港的指揮家，而非獨立的樂器手，三種職級共同為一位司長撰寫演講稿，工種重疊，實在太過荒謬。

說好香港故事時，要把持四大原則：

1. 以受眾為中心

2. 堅持高質的產品

3. 內容不是單純地發放訊息

4. 激發受眾的參與和分享

如果搞搞「Hong Kong Sevens」和「Art Basel」幾個例牌國際show，就算是交了功課，未免過於敷衍。整天將香港高舉為國際級金融中心，我們連一位具代表性的說書人都尚未培養出來，蔡菜館創辦人孫美華粉絲過百萬，卻移民東瀛去了；謝霆鋒的「十二道鋒味」也是浙江衛視的製品⋯⋯我們剩下的只有：瑜珈、美妝，和無盡的帶貨，還有可愛的Lucy。每次閱讀龍應台Facebook 的「都蘭山中野書」，記載生活的點滴總令人感動，如果我們也有為這方水土細緻地說故事的人，那該有多好！

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜｜耀才證券企業傳訊總監

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

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