港股下半年上望25000點　重點關注四大板塊｜伍禮賢

港股2022年開局曾經靠穩，恒指在1月及2月份兩度上試25000點水平。但隨後在俄烏衝突、美國加息、內地同香港疫情反覆影響下，恒指從25000點附近水平一度跌至逼近18200點水平，並創近十年以來的低位。隨後恒指雖然有所反彈，但年初至今指數仍錄得約1,500點跌幅。

內地延續較寬鬆貨幣政策，及必要時實施維護金融穩定措施，成推動港股下半年市況回穩動力。（資料圖片）

內地穩增長支持力度 為下半年左右港股走勢最大因素

回顧上半年，港股受到多重利淡因素困擾，當中包括環球性通脹引致央行收緊貨幣政策、俄烏衝突加劇地緣政治緊張局勢、疫情持續延緩環球經濟增長步伐，以及中美競爭角力影響科技股投資氣氛等。預期這些因素在下半年仍將持續之下，港股將難以出現大幅度向上反彈的機會。但筆者認為，下半年更為重要的因素，要看內地對穩定經濟增長的支持力度。預期下半年內地繼續延用較為寬鬆的貨幣政策；同時對原先已經存在的行業監管措施常態化，維持行業發展的平穩環境；以及在必要時採取維護金融穩定的措施。以上因素，將成為推動港股下半年市況回穩的重要動力。

目前恒指所處點數位，對應今年年底的預期市盈率約為10至11倍之間，相當於過去五年平均值向下偏離一個標準差的水平。預期恒指下半年有機會再上試今年上半年高位約25000點附近。若能成功達此水平，則指數估值亦可回到均值附近。

油價或於下半年高見每桶130美元，中海油及中石油或可受惠。（資料圖片）

四大板塊可留意

在下半年投資者可重點留意兩大領域，四大板塊。一為能源領域，包括石油石化以及潔淨能源等兩個板塊；另外一個為內地固定資產投資領域，包括精選內房以及基建等兩個板塊。

下半年預期油價繼續受國際環境驅動，並有機會上望130美元目標，中海油（0883）、中石油（0857）等可望受惠；而潔淨能源方面，今年內地1至4月份全國發電量僅錄得按年增長1.3%，但風力發電量錄得按年增長6.8%；太陽能發電量按年增長14.8%，反映潔淨能源行業較總體經濟表現更具增長空間。龍源電力（0916）、信義玻璃（0868）等值得關注。

至於內房股，雖然行業政策在鬆綁，但市場信心仍有待恢復。在這種環境下，資產質素優良、防守性較高的股份，有能力在行業氣氛有望趨好的大環境中受惠而出現階段性的復甦，其中龍湖集團（0960）及中國海外發展（0688）的防守性較高；而基建股，則受內地專項債發行加快以及內地復工復產支持，個股可留意中國鐵建（1186）及中國建築國際（3311）。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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