聚焦國策支持板塊　布局三大景氣復甦行業｜伍禮賢

本周首兩個交易日（30日、31日），恒指連升兩日累計超過700點，從而扭轉5月份早段下跌局面，全月累計升超過300點，打破「五窮月」魔咒。回顧過去10年港股走勢，一旦魔咒破解，往往「六絕月」表現亦不太差。雖然本周最後一個交易日（2日）恒指回跌超過200點，惟總體走勢仍較前期要理想得多。

首先，恒指對上一輪調整企穩二萬點大關後，近期反彈連續收復 10 天、20 天及 50 天綫，在MACD 線進一步擴大的同時，指數升穿今年2月份以來所形成的下降軌。而更為重要的是，現時內地在面對較大的經濟增長壓力之下，出台支持經濟的政策亦漸趨密集。

上月25日國務院日前召開一個規模超過10萬人的穩住經濟大盤電視電話會議，強調6大範疇穩經濟措施，同時增加退稅減稅總量。隨後更多的利好信號陸續浮面，包括中國證監會及香港證監會聯合公布原則同意將ETF納入互聯互通、上海發布加快經濟恢復和重振行動方案、深圳發布促進消費恢復措施、內銀收到有關月度新增貸款要超過去年同期的窗口指導等等。這些措施在短短一周內陸續出台，其頻率之高，反映內地對穩定經濟的高度重視。因此，緊跟國策追蹤受惠板塊，值得投資者作為入市部署經濟復甦的重要考量。以下筆者對幾大重點受惠行業，及相關政策作簡要總結。

國家主席習近平在4月底的中央財經委員會會議上表示，要加強交通、能源、水利等網絡型基礎設施建設。（資料圖片）

一、基建行業

國家主席習近平在4月底的中央財經委員會會議上表示，要加強交通、能源、水利等網絡型基礎設施建設，同時要加快新型基礎設施建設。另外，國務院要求今年3.65萬億元人民幣的新增專項債，提前至8月底基本使用到位，支持範圍更擴大到新型基礎設施等。另一方面，現時內地向下的息率環境，有助基建等重度依賴資金的行業降低資金成本。相關受惠股份包括三大中資基建股中國中鐵（0390）、中國鐵建（1186）、中國交通建設（1800），以及中國建築國際（3311）等。

內地推多項刺激汽車需求措施，預料對吉利等車股帶來積極影響。（資料圖片）

二、汽車行業

國務院在4月發布《國務院辦公廳關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》，提出各地區不得新增汽車限購措施，因地制宜逐步取消汽車限購，為限購城市釋放汽車消費需求提供基礎條件。此外，還提出階段性減徵600億元人民幣的乘用車購置稅優惠，這將直接惠及燃油車銷售。

地方政策層面，部分城市逐漸放寬限制政策，其中廣州額外增加3萬個購車指標，深圳額外增加1萬個購車指標，更好地滿足消費者購車需求。另外廣東、山東、江西和瀋陽市推出購車補貼，促進汽車消費增長。預期相關政策對本港上市包括傳統汽車或新能源汽車股，包括比亞迪（1211）、吉利汽車（0175）等均帶來積極影響。

內地推出放寬限購﹑限貸等措施，同時減息，預料有助改善樓市氣氛。（資料圖片）

三、內房行業

內地前期下調首套房貸款利率0.2厘至4.4厘，5年期LPR亦下調15個基點，料減輕供樓人士負擔。各地政府年初至今逐步調整限售、限購，及首付比例等政策，加上全國性商品房預售資金監管辦法出台，房地產政策趨向寬鬆。同時，多個二線城市現「樓市鬆綁潮」，如廈門首套房商業貸款下降至4.55%，可提取公積金作為首付、湛江上調住房公積金貸款最高額度、河北唐山取消市區及高新區的商品住房限購和限售政策。

惟值得留意的是，雖然行業現時監管放緩，但部分高負債內房企業仍需面對較多的債務困擾。因此，投資者可留意既可受惠行業氣氛好轉，同時具較高防守性的大型內房，例如中國海外發展（0688）、華潤置地（1109）及龍湖集團（0960）等。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。