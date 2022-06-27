聯想屢創佳績不停步　購PLTS逐鹿逾3000億美元IT服務市場｜聶振邦

環球疫情歷時逾兩年半，對無數企業而言經營環境嚴峻，但從來經商之道「有危便有機」。全球第一大個人電腦生產商聯想集團（0992）善諳此道，於2021/22財政年度繼續交出亮麗業績，營業額和盈利雙雙再創歷史新高，截至2022年3月底，前者約716.18億美元，按年增長17.90%，優於五年複合增長率為10.72%。股東應佔溢利約20.30億美元，增長78.73%，大幅優於五年複合增長率為30.56%。佳績印證集團向服務導向轉型戰略的成功，於溢利取得增長逾七成之外，營業額超過710億美元亦是重要紀錄，令集團連續兩年金額增長逾100億美元。

想集團（0992）於2021/22財政年度繼續交出亮麗業績，營業額和盈利雙雙再創歷史新高。（資料圖片）

SSG成立僅一年屢創佳績

其中轉型龍頭—方案服務業務集團（SSG）實現高利潤和高增長的齊頭並進，相應營業額創歷史新高錄得近54億美元，同比增近三成，增速遠超行業平均水準，亦帶動經營利潤率達22%。事實上，SSG業務於集團僅成立短短一年，每個財季均創下業績新高，規模持續增長。聯想SSG從去年開始便致力於推動聯想TruScale品牌的服務，以多年服務合約模式來提升服務附加率，集成了硬體、軟體和服務，為特定的案例和行業定制方案。萬億級的全球IT服務市場仍然在持續擴展，混合辦公模式將持續推動辦公場所相關的服務業務的增長，為SSG的服務業務帶來龐大機遇。

PLTS捕捉市場機遇享獨特優勢

集團預計2022年SSG將繼續實現兩位數增長，筆者留意為達成此目標，聯想於6月14日晚上發公佈，與電訊盈科（0008）建立戰略合作夥伴關係，會購入電盈佔權80%的PCCW Lenovo Technology Solutions Limited（PLTS）和20%的電訊盈科網絡服務，由於後者又持有PLTS的20%權益，故此於交易完成後，聯想會於PLTS佔權84%，今次收購有助集團在亞太區建立技術解決方案業務。值得留意市場數據顯示，2022年亞洲區的資訊科技 （IT）服務市場規模預期約為3,200億美元，並以雙位數字複合增速推進；到2026年，規模將超過4,700億美元，四年累增近四成七，而PLTS在捕捉市場增長機遇享有獨特優勢。

聯想早於2020/21財年對SSG的業務發展訂立3年收入目標，冀從42億美元增至100億美元。（資料圖片）

SSG定3年收入目標100億美元

是次合作進一步加速了聯想由一家智能設備和基礎設施公司，轉型至以方案服務為導向的全球領先IT企業。方案服務業務作為聯想的增長引擎，此次與電盈強強聯手，將有助集團為亞太地區客戶帶來更多創新解決方案的市場機會。電盈在重點行業的實力、過往在解決方案領域的業績，以及其強大的專才隊伍，是聯想的最佳合作夥伴。是次合作，將令兩個集團共同提升在IT服務領域的領導地位。筆者留意通過與電盈建立戰略合作夥伴關係，變相令聯想增逾4,000名優秀服務人才。這等人才在已經有贏得大型項目，如eMPF解決方案，及機管局三跑項目解決等的極佳往績。

對於SSG的業務發展，早於2020/21財年，聯想已訂立3年收入目標，從42億美元增至100億美元，預期複合增速為33.53%。首年（2021/22財年）實現增長率逾三成至55億美元，略低於上述複合增速預算，可見收購PLTS的大部分股權，證明聯想銳意令SSG的收入增長提升，亦為市場帶來收入有力再創新高的訊號，顯然為盈利同見新高創造有利條件。按6月24日收報7.43元計算，市盈率只有5.63倍，而溢利增速為78.73%，錄得市盈增長率 （PEG）只有0.07倍，確認絕大部分價值仍未反映，相信今年有力再上試10元。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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