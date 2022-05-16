合資公司經營模式成功　新灃於亞太區業務可望展鴻圖｜聶振邦

踏入5月環球多國進入夏季，亦是運動旺季，早已看準箇中商機的新灃集團（1223），於5月10日開市前發佈公告，宣佈已完成向Iconix International Inc.出售其在亞太地區以外的鞋履品牌PONY的商標，以及將PONY亞太地區（除中國及台灣地區外）的商標出售給予跟Iconix成立的合資公司。

新灃集團於運動衣飾品牌行業早已為人熟悉，是專注經營運動品牌及零售業務的國際企業。除了一直營運歷史悠久的鞋履品牌PONY在全球多國之業務外，更擁有全球首個運動壓縮衣品牌SKINS的商標及專利，並與日本最大綜合商社之一伊藤忠成立合資公司營運SKINS的全球業務。

新澧擁有全球首個運動壓縮衣品牌SKINS的商標及專利，並與日本最大綜合商社之一伊藤忠成立合資公司營運SKINS的全球業務。（公司網頁擷圖）

出售業務令財政實力大增

今次出售PONY商標予Iconix，並與之成立合資公司經營亞太區多國業務，筆者認為這次交易對新灃集團帶來莫大裨益。相關公告顯示出售代價為2,800萬美元，折合超過2.18億元，較截至2021年底集團的銀行結餘及現金約1.74億元多出超過兩成半，大幅增強集團的財政實力。集團亦表示所得款項為其提供了額外資源，以集中發展其他主要業務板塊和尋求其他商機，並長遠確保集團的健康及可持續業務發展。

近五億元收入創五年新高

值得留意的是成立合資公司為新灃集團的成功經營模式，集團於2020年12月與伊藤忠成立合資公司營運SKINS，當中的經濟效益體現在2021年的業績表現之上。集團2021全年收入約4.93億元，創五年（2017至2021年）新高，較2020年增長近四成；股東應佔溢利則超過3,650萬元，2020年則錄得虧損高逾2.16億元，成功扭虧，基本面獲顯著優化。因此，今次出售PONY及與Iconix成立合資公司，管理PONY的亞太區業務，可望促進兩者的協同效應，並將帶來經濟效益，均令市場憧憬。

新灃集團的零售業務策略性地佈局於全國不同地區，包括廈門、瀋陽、安陽、天津及重慶。（公司網頁擷圖）

提升品牌在亞太地區影響力

據瞭解，新灃集團的零售業務策略性地佈局於全國不同地區，包括廈門、瀋陽、安陽、天津及重慶。憑著「奧特萊斯 + 社區商場」模式，集團持續為中國龐大的消費人口提供各種消費品牌及服務，充分配合大消費及內循環的發展方向。作為經營運動品牌及零售業務的領先企業，集團以多元化的品牌組合及獨特的銷售模式深耕中國。適逢PONY的50周年歷史性慶典，是次合作將產生協同效應，有助提升品牌在亞太地區的影響力，配合集團的深耕品牌業務策略，令其在瞬息萬變的市場中長穩發展。

集團一直致力尋求戰略合作夥伴，以進一步鞏固業務及持續提升自身營運。這意味著除了伊藤忠和Iconix之外，有望不久將來還有與其他世界各地的大型企業成立合資公司拓展業務的機會。參考於5月13日收報0.980元，相對截至2021年底每股資產淨值為1.0573元，市賬率不足0.93倍，低於1倍，可見股價就基本面而言不算高，亦反映集團發展潛力和經濟價值還未於股價上釋放。留意市場較多關注的體育港股如安踏（2020）和李寧（2331） 的市賬率均逾5.7倍；特步（1368）和滔搏（6110）的也超過2.8倍，證明新灃集團的合理市賬率不應少於1.5倍，足見現價有很大上升空間。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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