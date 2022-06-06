提出服務5000萬客戶宏圖　保誠前景值期待｜聶振邦

疫情持續逾兩載，對環球經濟及民生帶來莫大衝擊，無數行業要經歷韌性的考驗，跨國企業面對的考驗尤甚。期內如能保持增長，反映管理層迎難而上，致力為集團擴展，保誠（2378）是其中之一。截至2021年底，年度保費等值銷售額達41.94億美元，增長8%；新業務利潤約25.26億美元，增長13%；以及經調整經營溢利約32.33億美元，增長16%。當多個國家及地區實施防疫限制及社交距離措施之際，上述業務增長更見難得，全賴管理層作機動性安排，使集團受益於數碼化運作，透過多渠道且地域多元化業務產生的果效。

保誠提出2025年時，有能力服務5,000萬客戶的宏圖。（資料圖片）

集團逾七成市場實現增長

現時保誠於21個保險市場（13個亞洲市場以及8個非洲市場）擁有業務。多達10個市場於去年的年度保費等值銷售額上實現增長（總體為8%），佔比高逾7成。若撇除香港因內地持續封關影響其新業務表現，單計中國內地、印度、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國六個市場，合計增長達16%。另透過優化業務組合提升利潤率及實現上述新銷售額增長，推動集團新業務利潤增長13%。再者，較多投資者關注的溢利表現，集團也為市場帶來喜訊，上述的整體經調整經營溢利增長16%，於13個亞洲市場之中，7個錄得雙位數增長。

新業務保單增近400萬份

隨著集團的壽險業務持續流入，帶動旗下資產管理公司瀚亞（泛亞洲最大的資產管理公司之一）也錄得經調整經營溢利增加10%，管理基金達到2,585億美元。壽險業務穩步上揚亦間接反映客戶群正在健康擴展。去年集團透過產品及其他舉措，幫助吸引超過250萬名新客戶，令壽險客戶群總數由2020年的1,740萬，增至2021年的1,860萬；新舊客戶合計產生新業務保單增加16%至390萬份。誠如上述受益於數碼化運作，透過數碼系統（包括Pulse）直銷予消費者的保單錄得10.9萬份。

去年保誠透過集資及動用當中部份資金以償還款項，減但資產負債表槓桿。（資料圖片）

亞洲有11個市場處三甲

疫情也加速了保誠在業務策略上的重新定位，現已完成專注於亞洲及非洲的定位。於2021年第四季在香港成功以股本集資籌得24億美元，又於同年12月和今年1月將其中的22.5億美元用於一項債務削減計劃，減低資產負債表槓桿。筆者認為，財務上的優化能提升集團的資金調動靈活性，有助把握亞洲及非洲廣闊的增長投資機遇。值得留意集團在亞洲已成功建立領先商業品牌，經已有11個市場處於三甲之列，其中馬來西亞和菲律賓更是位列第一。現時集團亦積極發展非洲市場，在8個國家已見業務足跡，其中五國為首四位，包括烏干達位列第一。

除了亞洲和非洲，保誠在伊斯蘭保險市場同樣位處領先地位，這一切的積極業務版圖擴展，都是指向2025年的宏大目標，確保有能力服務多達5,000萬名客戶，相對2021年的1,860萬，即由今年計起的四年間，集團於客戶擴張高近1.7倍，複合年均增長逾28%。管理層為給予市場莫大的達標信心，已宣佈三大途徑，就是以對社會負責的方式實現盈利增長；持續推動產品、服務及體驗的數碼化轉型；及構建以人為本的公司及諮詢渠道。集團預計於2025年非洲人口較現時多增一倍至20億以上，故此現時搶佔先機的部署，業務及股價前景均值得令市場期待！

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。