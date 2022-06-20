黃金交叉和死亡交叉　參考性高還是名過其實？｜聶振邦

黃金交叉和死亡交叉，參考性高還是名過其實？為何市場看重呢？上月曾與大家探討一條移動平均線（Moving Average，MA）的應用，今日想分享超過一條MA在股價分析之應用。為何市場看重呢？上月曾與大家探討一條移動平均線（Moving Average，MA）的應用，今日想分享超過一條MA在股價分析之應用。筆者留意買賣港股的投資者，傾向是短線操作為主，因此相信10天、20天和50天線會較常用。論到超過一條MA的應用，可以是10天和20天線；10天和50天線；或是20天和50天線。日數較少的視為「短線」，日數較多的視為「長線」，當短線升破長線，屬利好訊號；當短線跌穿長線，則是利淡訊號。因此，當10天線升破20天線，再升破50天線，屬於較強的利好訊號。

黃金交叉與死亡交叉

反而當10天線跌穿20天線，再跌穿50天線，則是較強的利淡訊號。至於在短線跟長線出現交叉的情況，市場特別關注50天和250天線的組合，前者是短周期的代表；後者是長周期的代表。有別於上述的10天、20天和50天線的觀察，當兩線出現交叉，只能視為在短周期之中出現利好或利淡訊號，股價走勢未能確認會持維一段日子。但當50天線升破或跌穿250天線，就是短周期對應長周期的跨越突破，較能肯定股價走勢能保持一段日子，普遍為一個月或以上。對於50天線升破250天線，市場稱為「黃金交叉」；反之會稱為「死亡交叉」。

滙豐控股之案例研究

以滙豐控股（0005）為例，於2018年5月15日見50天線跌穿250線，形成「死亡交叉」的利淡訊號。當日收報77.95元計算，相對2021年1月15日才見50天線升破250線，形成「黃金交叉」的利好訊號，當日則收報42.95元，累跌近四成半。期內在2020年9月21至25均收低於30元，其中在9月23日曾低見27.5元，較77.95元低近六成半，歷時超過28個月。至於上述的「黃金交叉」，截至2021年7月底，歷時超過半年50天線都在250天線之上。期內在5月28日高見50.85元，較當日收報50.8元只差一個價位，近乎全日高位收市。

交叉出現後順勢綿長

若以50.85元相對2021年1月15日收報42.95元，歷時不足四個半月匯控累升18.39%。表面看來升幅不算大，不過年度化升幅卻高達56.87%；至於上述歷時超過28個月累跌近六成半，年度化跌幅為36.01%，經年度化調整後，升幅較跌幅顯著為大。另可留意不論是「黃金交叉」或「死亡交叉」，都是在出現後的確能肯定股價走勢會保持一段日子，並且遠多於上述普遍為一個月或以上的情況。其後於2021年1月15日出現的「黃金交叉」，參考上述的「死亡交叉」出現後股價走勢維持是以年為單位計算，「黃金交叉」也可有類近的推論。

而參考上次「黃金交叉」出現日期為2016年9月21日，當日收報59.4元，相對2018年5月15日出現「死亡交叉」歷時接近20個月。期內高位見於2018年1月18日的86元，較59.4元高近四成半，歷時亦接近16個月，由此推斷於2021月1月15日出現「黃金交叉」後，股價會見大升浪。當日收報42.95元，至同年5月28日高見50.85元，累跌18.39%；至於更高的位置，則等到2022年2月9和14日分別高見59.55和59.6元才出現，較42.95元高出38.65%和38.77%，股價升勢歷時超過一年。期內雖曾於2021年9月21日低見38.3元，較42.95元僅低約一成，能守待至其後靠近60元才止賺機會大，足見「黃金交叉」發揮不俗的操作果效。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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