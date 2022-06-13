傾力打造紅磡大型重建項目　恒基可望乘勢在同業中跑出｜聶振邦

自5月底開始港股表現回暖，不過由年初計至6月10日（上周五）三項股指（恒指、國指、科指）仍要見跌，平均跌幅約一成，與3及4月中港疫情嚴峻不無關係。但值得留意，同樣處於不利業務發展環境的本港地產股，同期股價普遍見跌少於一成。跑贏大市充份展現行業經營及股價表現均具韌性，隨著香港經濟行情漸趨穩定，對地產市道帶來利好條件，地產股可望受市場資金追捧。而對於謹慎投資者，於此板塊「尋寶」時，也應先考慮股份的防守性，股息率是不俗的參考指標。

打造本土文化特色地標

筆者認為恒基地產（0012）值得留意。市值為本港地產股三甲之一，又於五大市值同業中股息率最高，以6月10日收市價計算接近6厘。當然，我們也應考量短期是否具備市場資金追捧誘因，筆者參考早於5月中已有關於恒基在黃埔4街項目的報導，以Young Elegant、 Vibrant & Local Culture為主題，打造年輕活力，具香港本土文化特色之地標，並引入嶄新的步行街概念，仿如東京的銀座及新宿，新加坡的Orchard Road。配合項目園境規劃、住客會所及大樓設計都由不同專業領域的設計團隊打造，當時市場已預期會為紅磡區帶來全新面貌。

漸見掌握疫後經營節奏

相信該項目將備受市場關注，除了因為是紅磡大型商住重建發展項目，規模之大亦是近30年來全港罕見，命名為「必嘉坊」。該項目於上周五已為第一期必嘉坊‧曦匯的首68伙開價，公布首張價單，折實入場價由466.83萬元起；折實呎價則介乎22,982至25,039元，平均呎價23,888元。業界看法為擁小型單位並入場價較低，相信可吸引大批上車客入市。參考2021年報，去年集團股東應佔溢利約132億港元，較2020年增長近三成，反映面對持續約兩年的新冠疫情，已漸見掌握疫後經營節奏，留意2019年溢利約170億元，較2021年的高出少於三成，故此必嘉坊項目可望成為今年集團業務重要增長引擎。

恒地林達民。

具成大型藍籌屋苑條件

恒基近年大力推動ESG（環境、社會和企業管治）理念，並積極將理念融入多個地產發展項目之中。「必嘉坊」整體發展以未來現代社區空間為構思，並羅列出五大目標範疇，配合項目的「城市綠洲」整體園境規劃主題，有助和諧平衡區域性的微氣候，創造出可持續發展的綠化生活空間。筆者留意該項目擁有世界級設計團隊精心打造，相信可將優居時尚、健康文娛、愉悅聚合概念完美交織於此。該項目的上述各項元素，加上東鐵過海段於上月已通車，紅磡區交通網絡進一步提升，極具升值潛力，亦具備成為未來大型藍籌屋苑的條件。

上述因素將投射至恒基的業務及股價前景上，上周五收報30.15元，為2009年4月以來的低水平，為高股息以外另一中長線投資利好條件。參考地產發展板塊之平均市盈率約17倍，而恒基則約11倍，兩者差距高逾五成，意味著股價仍處於很大折讓狀態，相信待集團交出今年上半年亮麗成績表後，價值將漸見釋放至股價上，發佈中長線投資價值效益。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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