一方文字養一方人　匯聚賢能為香江譜新篇章｜陳仕娜

行過德輔道中的報紙檔，看見「豬肉枱」上鋪陳當天本港所有報章雜誌的頭版，這是晨曦中一道美好的風景線，一眼望過去大致已掌握輿情焦點，忍不住隨即掏錢買了一份，臉上爬滿皺紋的阿姐聲如洪鐘講聲「多謝」，再將零錢找回。

散銀、報紙、太陽傘下的攤檔⋯⋯不曉得何年何月會消失於時代的洪流中，就像於大海中半浮半沉的珍寶號，即使港人苦苦想挽留，亦敵不過現實的殘酷摧毀。

回顧廿五載的光陰，九千一百二十五個日夜，我們經歷許多，也失去了不少。作為升斗市民，會展中心的大陣仗不屬於我和你們，只能從路邊攤上的報刊陣勢調侃一下歷史，從前生果與方向報龍爭虎鬥，刀光劍影，頭條新聞煞是熱鬧。千帆過盡，如今留下「文匯與大公」互相輝映，紙量還越來越厚，誰也搶不了誰的風頭。

報章的專欄作家同樣物換星移，走掉一批，馬傑偉、蔡子強等擱筆了，轉換了新面孔進場。一份刊物好看與否，裡面的專欄質素甚為關鍵，文章高低又與作者的素養息息相關。在下分享幾個常看的欄目：

財經人周顯寫的「投資二三事」，管中窺豹知曉此君深厚的財經界人脈，不時開名爆料，不作遮掩、暢所欲言，所以「好睇」。最憎想揭秘又欲拒還迎，「講啲唔講啲」，猜到還好，猜不到就令人好生火滾，大煞風景。本土財經或綜合類雜誌選擇不多，少不了逢周二出版的某周刊，楊立門的「門裏門外」娓娓道來今昔政事與官場內情，針砭時弊之餘，又滿足了讀者的八卦心理。

另一心頭好是劉健威的「此時此刻」，美饌紛陳中夾雜著故事，飽了眼福，也大動食指。追讀陳頌紅的「麗都美識」多時，喜歡她女性的細膩筆觸，題材新穎多變，一日一篇殊不簡單，冷知識從中長進了不少。司徒永富的「心中富有」，分享博士級的商管智慧及為人處世之道，具心靈雞湯的療效，滋養正面的思維。城中尚有眾多文壇健筆，未能盡…

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜｜耀才證券企業傳訊總監

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

免責聲明﹕以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。