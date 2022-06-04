靠一項專業世無憂年代已過　DSE狀元還會首選讀醫？｜June Leung

DSE狀元還會首選醫科嗎？

去年七月DSE放榜，七名DSE狀元六個讀醫。在疫情之下香港頂尖優異生願投身醫學界，當然可喜可賀，亦是香港市民大眾之福。下月20號又有新一屆狀元新鮮出爐，我估計他們不一定會如過去十屆DSE 狀元一樣，過半選讀醫科。

眾所皆知，香港兩所大學醫學學生全部都是精英，然而為什麼他們當初選擇醫科？自有DSE以來超過半數狀元皆選擇醫科，當中不乏力爭上游的寒門子弟。這批風中勁草，拼命預備DSE最少三年，再讀內外全科六年，實習之後還要念專科，早已經不只十年寒窗苦讀，付上的是人生最寶貴的青蔥歲月。

他們選擇以讀醫科來脫貧無可厚非，甚至值得鼓勵。畢竟上世紀以來「香港發三師」的會計師、律師與醫師，隨着學位普及化，專業資格普及化之後，會計師、律師供應已相繼「泛濫」，只有醫生稍為守得著。

港產醫生不但成績優異，而且成醫之路漫長且極具艱辛。（資料圖片）

港產醫生成醫路漫長

無論多仇富的人也很少嫉妒醫生，理由很簡單：港產醫生不但成績優異，而且成醫之路漫長且極具艱辛。同期入大學的人都開始投身社會，搵真銀去了，但醫科生還得在急症室輪班。後來成為月球人（月入百萬）、星球人（周薪百萬）也是多勞多得，能者居之。醫生絕對值得尊敬。

2021年10月21日三讀通過了修訂條例草案，海外醫生只要滿足若干條件就可以免試在港執業。香港的醫生以往供應主要是本地兩所大學，自此以後，香港醫學院畢業生要面對的卻是來自世界各地100間大學的競爭對手，而且政府表明，學醫科的授課語言以英文為首選，但非必要，兼且會對外宣傳來港特別註冊的新途徑。我們周邊的所有地方，醫生的待遇都遠不及香港，可以想像將來會有幾多外來醫生願意來港闖。我不擔心這批海外醫生會把我們的尖子比下去，只怕他們選擇入醫科前有沒有足夠的心理準備。

懸壺濟世是崇高的理想。過去數十年，不知幾多人也因此獲得豐厚的回報；然而從今以後，這理想依然是理想；實際回報可能並不依舊了。可以借鏡的是，十多年前讀法律的尖子，今天有幾多人可以走上預期的青雲路？

海外醫生日後符條件便可免試在港執業，日後港產醫生將面對更多競爭。（資料圖片）

應發掘自己矢志不渝興趣

無論學醫與行醫的過程都充滿着挑戰與犧牲，真心有準備痌瘝在抱、夙夜休勤的同學仔，當然會置收入於道外；但如果全家人把脫貧甚至發達的希望寄托在一個孩子身上的話，要想清楚社會環境的遽然改變，大家必須要管理好自己的預期。

不管你願意不願意，香港已經進入一個不能靠單一專業就可以一世無憂的年代。

好與壞，不好說，可以肯定的是：

做自己真正喜歡的事業，比追求高薪厚職更容易成功，急劇改變的社會環境造就了新的「香港發三師」組合，也自然造就了新的「神科」。現在人人可以打造自己的神科。通往神科之路就是趁早發掘自己矢志不渝的興趣，之後一頭栽下去，義無反顧地把它做到極致。

A burden of one’s choice is not felt. 這道理不必狀元之才也懂！

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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