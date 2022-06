靠一項專業世無憂年代已過　DSE狀元還會首選讀醫？｜June Leung

DSE狀元還會首選醫科嗎?

去年七月DSE放榜,七名DSE狀元六個讀醫。在疫情之下香港頂尖優異生願投身醫學界,當然可喜可賀,亦是香港市民大眾之福。下月20號又有新一屆狀元新鮮出爐,我估計他們不一定會如過去十屆DSE 狀元一樣,過半選讀醫科。

眾所皆知,香港兩所大學醫學學生全部都是精英,然而為什麼他們當初選擇醫科?自有DSE以來超過半數狀元皆選擇醫科,當中不乏力爭上游的寒門子弟。這批風中勁草,拼命預備DSE最少三年,再讀內外全科六年,實習之後還要念專科,早已經不只十年寒窗苦讀,付上的是人生最寶貴的青蔥歲月。

他們選擇以讀醫科來脫貧無可厚非,甚至值得鼓勵。畢竟上世紀以來「香港發三師」的會計師、律師與醫師,隨着學位普及化,專業資格普及化之後,會計師、律師供應已相繼「泛濫」,只有醫生稍為守得著。

港產醫生成醫路漫長

無論多仇富的人也很少嫉妒醫生,理由很簡單:港產醫生不但成績優異,而且成醫之路漫長且極具艱辛。同期入大學的人都開始投身社會,搵真銀去了,但醫科生還得在急症室輪班。後來成為月球人(月入百萬)、星球人(周薪百萬)也是多勞多得,能者居之。醫生絕對值得尊敬。

2021年10月21日三讀通過了修訂條例草案,海外醫生只要滿足若干條件就可以免試在港執業。香港的醫生以往供應主要是本地兩所大學,自此以後,香港醫學院畢業生要面對的卻是來自世界各地100間大學的競爭對手,而且政府表明,學醫科的授課語言以英文為首選,但非必要,兼且會對外宣傳來港特別註冊的新途徑。我們周邊的所有地方,醫生的待遇都遠不及香港,可以想像將來會有幾多外來醫生願意來港闖。我不擔心這批海外醫生會把我們的尖子比下去,只怕他們選擇入醫科前有沒有足夠的心理準備。

懸壺濟世是崇高的理想。過去數十年,不知幾多人也因此獲得豐厚的回報;然而從今以後,這理想依然是理想;實際回報可能並不依舊了。可以借鏡的是,十多年前讀法律的尖子,今天有幾多人可以走上預期的青雲路?

應發掘自己矢志不渝興趣

無論學醫與行醫的過程都充滿着挑戰與犧牲,真心有準備痌瘝在抱、夙夜休勤的同學仔,當然會置收入於道外;但如果全家人把脫貧甚至發達的希望寄托在一個孩子身上的話,要想清楚社會環境的遽然改變,大家必須要管理好自己的預期。

不管你願意不願意,香港已經進入一個不能靠單一專業就可以一世無憂的年代。

好與壞,不好說,可以肯定的是:

做自己真正喜歡的事業,比追求高薪厚職更容易成功,急劇改變的社會環境造就了新的「香港發三師」組合,也自然造就了新的「神科」。現在人人可以打造自己的神科。通往神科之路就是趁早發掘自己矢志不渝的興趣,之後一頭栽下去,義無反顧地把它做到極致。

A burden of one’s choice is not felt. 這道理不必狀元之才也懂!

