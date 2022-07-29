MIRROR演唱會｜大屏幕器材提供商ITP創新高　創業板市值竟達90億

MIRROR紅館演唱會昨晚（28日）發生恐怖意外，於晚上10時許，在表演進行期間，場內一部大型屏幕由高處墜下，即時壓倒最少兩名舞蹈員，據報其中一人傷勢嚴重。及後主辦方MakerVille宣布，取消餘下所有場次演出及網上直播，並盡快公布退票安排。



據悉，演唱會機械工程、舞台工程及視像器材提供，分別由協興隆舞台工程、菱藝廣告製作，以及創業板公司In Technical Productions（ITP；8446）負責。目前，僅菱藝廣告發聲明否認與屏幕工程有關。

資料顯示，ITP過去曾多次負責演唱會的視像工程，包括安裝、拆卸和控制現場屏幕效果等，不少演唱會甚至政府官方活動的視像工程，均由該公司負責。ITP亦在年報簡介指，公司主要於香港、澳門、中國及台灣為演唱會及活動提供視像顯示解決方案服務。

今早《香港01》有記者上門查詢，ITP職員未有回應公司是否牽涉屏幕安裝，僅稱他們只提供器材。

事實上，ITP今年以來股價表現可謂愈升愈有，由年初約0.32元水平，升至今日新高的11.86元，累計升幅達36倍。

翻查最近12個月的業績，截至今年2月底止，近一年虧損達2,270萬元，而12個月內的收入只有2,420萬元，當中主要收入來自視像顯示解決方案服務收益。

即使撇除經營成本，單計提供及安裝熒幕的視像顯示解決方案業務，以目前約90億元市值計算，相當於371年。