尚乘數科上市兩周　癲升逾300倍　大股東蔡志堅身家多過誠哥！

由尚乘集團分拆的港產數碼金融平台﹕尚乘數科（美：HKD）於上月15日掛牌，當時發行價為7.8元（美元‧下同）。上市以來股價持續攀升，在周二（2日）曾高見2,555.3美元，市值高位更達4,728億元一度成爲全球第9大上市公司。按周二收市價1,679元計算，累升214倍，市盈率仍高達9,432倍。

尚乘數科升勢強勁，富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎認爲，這或因投機者趁著「街貨」量低而禁售期未到，乘機挾高其股價。對於尚乘數科未來股價走勢，她笑言：「要問下個莊先知」。



尚乘數科的主要業務包括投資銀行、資產管理、保險經紀以及新經濟投資。根據招股文件，其主要營收來自數碼金融服務、SpiderNet生態系統、數字媒體、內容和市場營銷業務。

其中，較為人熟識的業務包括與小米共同成立天星銀行（Airstar），並投資多套電影製作《拆彈專家2》、《白色風暴3》和《贖罪》等。

蔡志堅（右一）稱，天星銀行背靠小米集團。（公司圖片）

截至今年1月31日，尚乘數科擁有4.509億港元的現金和現金等價物，由經營活動產生的現金淨額由2019年的2,455.6萬港元上升至2.14億港元，可見其財務狀況相對穩定。

另外，尚乘數科的母企為尚乘IDEA集團（AMTD），其現時持有尚乘數科股份88.7%，另有2.7%股份屬其他股東，而發行股份（街貨）僅佔公司整體股本約8.6%。

翻查申報文件，尚乘IDEA集團由尚乘集團持股約50.6%、瑞銀前高層蔡志堅全資擁有的Infinity Power Investments持股約20.4%、並由鷹君（0041）羅氏家族次子羅旭瑞擔任主席的世紀城市（0355）持股5.8%。

值得留意的是，尚乘IDEA集團的大股東尚乘集團是由香港首富李嘉誠名下的長江實業及和記黃埔於2003年創立，惟經多次攤薄後，是否仍有持股已不得而知。另翻查資料發現，蔡志堅旗下的Infinity Power Investments亦持有尚乘集團股份約32.5%。

長和系創辦人李嘉誠。（資料圖片）

大股東蔡志堅「身家」多李嘉誠近2倍

到底這位億萬富豪是何許人？蔡志堅曾在瑞銀擔任投資銀行部董事總經理，亦曾在花旗擔任投資銀行板塊的中國首席戰略合作官，更一度成爲全球家族辦公室亞太委員會委員。

不過，蔡志堅在加盟尚乘之前，曾於工作期間涉及兩宗利益衝突事件，遭到證監會提出釘牌處分，由於他因不服相關判決並提出上訴，案件目前暫未有裁決。有消息指，尚乘數科選擇在美國而非香港上市，或與蔡志堅及香港證監會的訴訟有關。

即便如此，亦無阻蔡志堅成為尚乘數科股價飆升的最大贏家。據上文所述，他旗下的Infinity Power Investments既持尚乘數科母企股份20.4%，又持有其母企大股東股份約32.5%。

目前尚乘數科市值達3,106.91億美元，按此粗略估計，蔡志堅現持有的尚乘數科股份總市值高達1,015億美元，即其賬面身家高達約8,000億元港元，超出香港首富李嘉誠的總身家（2,800億港元）近2倍。

尚乘集團董事長兼首席執行官蔡志堅，仍與香港證監會有訴訟在身。﹙區嘉俊攝﹚

富昌李卓穎：未來股價「要問下個莊」

尚乘數科升勢強勁，富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎解釋指，由於美股市場實行「莊家制」，其公眾持股量要求較港股低，因此較易出現股價被挾高的情况。

她續指，由於正處於禁售期，尚乘數科的股價未必由前期投資者挾高。相反，其股份在華爾街賭場（WSB）非常熱門，甚至一度成爲「meme股」，不排除有投機者趁著街貨量低而禁售期未到，乘機挾高其股價。

被問及尚乘數科未來股價走勢，李卓穎表示未來有機會「炒完第一轉急跌，之後隔一排又再炒下。」不過，她笑言「（最終）都係要問下個莊先知。」