中移動增加派息　移動通訊領域領先對手　可視行業首選｜伍禮賢

中移動（0941）近日放榜今年上半年業績，數據表現理想。期內營運收入錄得按年增長12%，股東應佔利潤按年增長18.9%，同時宣佈派發中期股息每股2.2元。筆者認為，中移動這份中期業績表現亮麗，而且具多重驚喜因素。對於鐘情投資公用股以作收息之用的投資者而言，應納入必選名單之一。

首先，從中移動的基本面來看，上半年收入增長12%，雖然較首季增速14.6%放緩，但考慮到內地第二季疫情，對集團5G新增客戶量的影響，這個收入增長還算不俗。期內股東利潤大增18.9%，但主要受到今年與上年同期殘值率出現較大調整所影響，若撇除此因素，股東應佔利潤仍錄得按年增長7.3%，這個增速較首季6.5%更高，反映集團在降低運營成本方面取得良好效果。此外，集團近年業績出現回升的背後，5G上客量的增長是最為關鍵的因素。而截止6月底，中移動5G套餐客戶數首次突破5億的總客戶數，維持其在5G領域的領先地位。

中期息按年增34.9%

其次，從股息角度來看，中移動中期股息2.2元，較去年同期增長34.9%，這對高息公用股而言，這個增幅已屬於非常顯著。即使假設中移動末期股息維持去年同期金額，一年合共4.63元的股息對應目前近53元股價而言，股息收益率超過8.7厘。另外值得注意的是，今年中期中移動每股收益為3.29元人民幣，港股每股2.20元股息對應的派發比率為57.6%。而集團預告明年以現金方式分配的利潤逐步提升至股東應佔利潤的70%以上，這個分派比例若放在今年中期，其股息將會增長至2.67元，這將導致中移動未來的股息收益預期超過9.5厘。以中移動業務的平穩性而言，這個股息預期料將對股價帶來較大的支持動力。

目前本港上市三大中資電訊股中已有中移動及聯通（0762）公佈今年上半年業績數據，其實兩者業績均有不俗表現，惟以中移動在移動通訊領域的領先度以及未來股息增長的力度而言，中移動不妨視為行業之中首選。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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