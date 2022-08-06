國際金價重回1800美元　六大「金剛」如何取捨？｜伍禮賢

上半年國際黃金價格走勢疲弱，其由3月初2,000美元之上，到7月份最低曾一度跌穿1,700美元每盎司水平。金價這段期間的走弱與美元強勢關係密切，惟美元指數自7月中見高位以來，金價亦隨之回穩，並在近期出現強勁反彈，重回1,800美元水平。

美國上月公佈第二季GDP錄得按季下跌0.9%，並連續兩季錄得收縮。雖然美國官方認為目前經濟形勢並未達至衰退情況，惟對於未來經濟不明朗的預期下，黃金價格走勢仍以平穩向上為主。而作為避險資產的重要一環，自1969年開始，美國在8次經歷衰退之中，期間黃金均錄得正回報，平均回報幅度達17%。在這個情況下，股票市場中的相關產品亦值得留意。

對於平時沒有太多時間緊貼市況的投資者而言，黃金ETF會是一個不錯的選項。黃金ETF的好處是其價格表現高度貼近黃金價格走勢，即使總體股票市場表現不佳，其受到的影響較為輕微。在港上市以港幣計價的黃金ETF，有SPDR金（2840）以及惠理旗下的價值黃金（3081）。當中，SPDR金的流通性較高，且買賣價差較小，這種情況比較有利於作短線或短周期操作的投資者。而價值黃金的流通性則沒有SPDR金，但對於一般中小投資者而言亦已足夠，其優勢在於入場門檻相對較低，一手約4,000多元。

近期金價反彈，已回升至每盎司1800美元水平。（資料圖片）

如投資黃金股須留意風險因素

而對於進取投資者而言，選擇黃金股份，則更具有將黃金價格表現放大槓桿的效應。黃金價格向上，黃金股升幅往往更為顯著。但是投資黃金股，投資者亦需要明白當中的一些風險。第一，黃金股作為股票類別，其除了受到黃金價格走勢影響外，股票市場波動及氣氛亦是重要影響因素。也就是說，兩者相關性不及ETF產品高。第二，即使在同一市況之下，不同黃金股在相同金價走勢之下，股價表現亦不同。這涉及不同黃金股的個別因素。這些個別因素包括兩個類別。

首先，黃金股一般業務涉及不同的礦山，而礦山的經營安全是最為核心的因素。因此，一般而言，不同黃金生產企業會對旗下礦山作出定期維修，如果遇到特殊情況甚至需要停產停工。在這些情況出現之下，不同企業之間的盈利情況就會出現周期性波動，這個波動不涉及黃金及市況的影響。

第二，由於不同礦山裡面的含礦物類別及比例不同，因而不同金礦開採出來的黃金比例，以及其他附屬礦物產品亦不同，這就決定了黃金股的盈利並非完全來自黃金業務。以本港上市四大市值的黃金股，紫金礦業（2899）、招金礦業（1818）、山東黃金（1787）及中國黃金國際（2099）去年業績數據而言，黃金相關產業佔總體收入比例為52%、86%、78%及23%。從這個角度來看，在受惠黃金價格向上的角度，招金礦業及山東黃金受惠程度更高。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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