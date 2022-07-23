美元走勢一枝獨秀　增外債重企業負擔｜伍禮賢

在美國通脹水平高企，以及未來聯儲局加快加息抑壓通脹預期下，美元貨幣過去一段時間在環球中的表現可謂一枝獨秀，當中歐元兌美元、日圓兌美元更跌至20年低位。

美元轉強促資金從中港股市流出

投資市場方面，美元上升反映市場避險情緒高企，不利環球股市表現。再加上美元持續強勢，有機會吸引資金從新興市場回流至美國本土市場，包括內地及香港股市在內，均有機會成為較容易受影響的市場。因此，總體而言，美元強勢對港股一定不是利好因素。但另一方面，如果從上市企業的盈利角度而言，這個因素的影響又如何？筆者認為，美元的變動對上市企業盈利的影響具兩個層面，一為經營層面，二為匯率變動層面。

首先，經營層面是指美元走勢的變化，會對部分企業的收入、盈利帶來相關變化。而不同行業的企業，受到美元向上的影響程度並不一致，有的將有所受惠，有的將受到打擊。其中最為明顯的例子，就是出口股。當美元強勢，變相導致人民幣貶值之下，作為進口方的美國市場將擁有更加強大的購買力，從而帶動出口企業的出口需求。因此，外貿服裝、電子產品、家電等出口企業將從中受惠。同樣道理，美元強勢對於進口需求較大的行業，影響則偏利淡。較為典型的，包括鋼鐵、石化等對外部鐵礦石、原油需求較大的行業，進口成本將會增加。

持美元債較重企業增負擔

另一方面，在經營層面，美元的上升亦會對企業的財務成本帶來實質影響。這個因素特別表現在資產負債表中，持有大量美元債的企業。這些美元債由於美元的上升，加重了上市企業的償債負擔。當中，最為明顯的，就是內房。另外持有美元債較多的行業，還包括金融股以及航空股等。

其次，我們再關注非經營層面，亦即是純粹匯率變動對企業盈利在數字上的影響。目前港股之中，中資股份佔比最大。而這些中資股在會計之中一般採用人民幣計算，包括每股盈利、每股淨資產等。這些數據在轉換成港元，去計算市盈率、市帳率的過程中，將受美元升至而出現市盈率、市帳率的情況，進而導致企業盈利保持不變之下，估值亦會變得更貴。

以上兩個因素之中，市場更為關注第一個因素。畢竟第一個因素更反映企業的營運狀況以及未來的發展趨勢，而第二個因素，更多是數字上的變動，與企業營運情況關聯不大。而總體來看，美元向上，對本港上市企業的盈利還是偏向利淡較多。特別是現時外圍經濟、消費較弱的情況下，即使美元上升對出口股帶來的刺激力度，亦不及過往明顯，包括原材料價格成本高企以及外部需求疲弱等。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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