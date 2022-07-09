內地豬肉價格進入新周期　中糧家佳康易受惠價格上揚｜伍禮賢

內地豬肉價格在2019至2020年經歷一輪大升周期後，2021年初開始出現明顯跌勢。生豬價格從高位超過50元（人民幣‧下同）一公斤，跌至去年11月份低位逼近10元水平。隨後價格在進入2022年後逐步企穩，近日更具明顯回升趨勢。根據內地養豬數據網站資料，目前內地全國外三元生豬（三個外來品種雜交豬）價格約處於22元，從低位算回升超過一倍。

事實上，去年十月份，本欄對內地豬肉價格運行周期曾作出分析（原題：豬肉價格下行周期扭轉可期；兩隻豬肉股或看高一線），指出自2000年以來，內地豬肉價格明顯經歷了五輪大周期，五輪周期的頂部分部出現在2004年、2008年、2012年、2016年及2019至2020年。並分析近20年來，豬肉價格幾乎每隔四年就會出現一個頂部，而根據這個周期規律，豬肉價格扭轉向下調整的趨勢則有機會在2022下半年或2023上半年，以及下一輪豬肉價格的高位有機會在2024年出現。如今回顧，似乎正符合前期所預測。

飼料價格已累計相當升幅

另一方面，本輪豬肉價格向上，除了符合大周期波動的規律外，相對前期周期，也具有一些獨特的因素。最突出的一點，是在俄烏衝突，以及全球性通脹的國際大環境下，糧食價格出現飆升。而對於養豬企業而言，飼料成本上升將提高養豬環節的總體成本。而飼料成本之中，佔比最重的，分別為玉米與豆粕。根據內地大連商品期貨交易所數據，玉米期貨價格指數在去年底為2,645點，而今年最高曾3,046點，雖然近日出現急速回落至2,730點附近，但上半年平均價格仍有較大升幅。至於豆粕期貨價格指數更甚，在去年底為3,189點，而今年最高曾4,495點，目前回落至3,910點附近，累計升幅仍超過兩成。因此，在飼料成本上升之下，養豬成本自然帶動豬肉價格走高。

而根據前期分析，目前豬肉價格正處於脫離底部的階段。按過去運行周期，與頂部出現仍有較長的時間距離。 在本港上市的三大豬肉股，雨潤食品（1068）主要業務為屠宰、生產及銷售冷鮮肉與冷凍肉及深加工肉產品；中糧家佳康（1610）主要業務為生豬養殖及銷售、銷售鮮肉及冷凍肉、製造及銷售肉類產品以及肉類產品進口及買賣；而萬洲國際（0288）則產業鏈較為完善，在豬肉產業價值鏈的主要環節，包括肉製品、生鮮豬肉和生豬養殖。從這個因素來看，中糧家佳康、萬洲國際則更容易受惠豬肉價格的向上。但由於萬洲在美國業務比重較大，加上美國經濟增長前景具不確定性。因此，目前周期而言，中糧家佳康應該是不錯的投資選擇。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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