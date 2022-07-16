內地部份爛尾樓項目業主疑停供按揭　對內銀影響一文看清｜伍禮賢

過去一周，內銀股走勢疲弱，內地公佈第二季GDP低於市場預期，以及內地部分城市出現購房投資者停供房貸事件，均成為內銀股價下行的因素。對於房貸停供這個因素，相信影響仍有機會持續一段時間。

其實內地「爛尾樓」項目並非首次出現，只是本輪事件跟過去又有一些不同的情況。首先，在內房行業景氣度較高的2020年之前，內房開發商周轉未受太大影響，「爛尾樓」即使出現，數目亦不算多。其次，過去出現「爛尾樓」項目，開放商亦有能力在流通性較好的情況下，將已經收到的樓款退還予買家及提供按揭的銀行。而現時的大環境則有所不同。因此，本輪事件對內銀帶來的影響，相信仍需一段時間作出消化。

個人按揭貸款佔建行截至去年底的整體貸款比重，達到33.96%。（資料圖片）

今年事件涉及個人按揭部份

銀行企業對內地房地產市場的貸款，主要涉及到兩大方向，包括對開發商的企業貸款，以及對個人客戶的按揭貸款。而本輪事件，主要針對個人按揭貸款的部份。因此，了解不同銀行各自的個人按揭貸款比例，對於分析潛在影響較為重要。事實上，早前內地在加強房產市場監管時，對不同規模的銀行設置房貸餘額比例上限。而近段時間為了支持行業走出低迷，相關監管似乎亦有所放鬆。

筆者統計在本港上市的七大內銀，包括工商銀行（1398）、建設銀行（0939）、中國銀行（3988）、農業銀行（1288）、交通銀行（3328）、郵儲銀行（1658）及招商銀行（3968），截止去年底，個人住房貸款佔總體貸款的比重平均為24.07%。其中最高為建設銀行，達33.96%，其次為工商銀行，30.8%；最低則為農業銀行，只有7.7%，其次則為郵儲銀行的17.86%。從上述數據來看，不同銀行在本次事件中受到的影響將不同，這也值得投資者區分來看。

在現時市場對相關進展仍較為關注的情況下， 內房及內銀這兩個板塊，投資者短期仍需保持審慎。因此投資者不妨採取觀望態度，以待復甦信號的明朗化。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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