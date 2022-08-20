悶市下高息股受追捧　為何獨欠內銀股？｜伍禮賢

近段時間港股走勢牛皮，恒指持續位於20000點上下爭持，惟整體表現弱勢。外圍市況有所好轉，但目前距遠離市場動蕩仍有相當一段距離，畢竟市場對未來美國乃至環球經濟會否進入衰退仍存巨大分歧。加上內地踏入第三季度後的經濟數據尚未出現強勁的復甦跡象，港股向上空間自然受限。

在悶市之下，本港不少高息股份表現強勢，例如公佈中期業績普遍理想的三大中資電訊股（中國移動（0941）、中國聯通（0762）、中國電信（0728））、本地公用股（中電控股（0002）、電能實業（0006）、港鐵公司（0066））、綜合業務企業（長江基建（1038）、新創建（0659））等。高息股通常視為具高防守性股份，在對後市具較多不確定性之下，自然具捧場客。唯獨過去作為高息股的一大主力——內銀板塊，卻獨自缺席這輪強勢。

四大內銀股息率接近10厘

在與其他高息股相互比較之下，可能會有不少投資者被現時內銀的超高息率吸引。現在四大內銀的股息收益率都已經超過9厘或者接近10厘的水平，但筆者認為在內地「爛尾樓」事件的影響之下，市場還是比較關注內銀股往後的資產素質表現，內銀行業短線還是以審慎的態度為主，並將原因總結如下：

首先，在「爛尾樓」事件的影響之下，內銀過往對個人按揭貸款這一傳統被認為較為安全、盈利能力高的業務，將有機會被重新審視。雖然現在涉及「爛尾樓」事件的金額對內銀的資產負債表帶來的影響相對較小，但往後內銀在對新的個人按揭貸款，或將採取更為保守的策略，從而影響這個業務的業績增長。

其次，「爛尾樓」事件對內房行業往後的銷售以及未來復甦帶來一定的影響，這有機會影響內銀在對房企的貸款業務。同時，現在市場也在關注內地解決「爛尾樓」的措施，如果需要銀行提供資金協助的話，對內銀的資金充足率或有所影響。

第三，四大內銀股將於本月底公佈中期業績，而內地第二季在疫情影響下經濟出現低增長速度，料在內銀第二季的業績中有所反映，因此本輪內銀業績期料對板塊帶來的影響偏向負面。

綜合上述所提，雖然內銀板塊目前在股價以及股息收益水平上表現得較為吸引，但由於仍需面對眾多不確定性因素，因此預期板塊股價在中短期缺乏大幅向上的催化劑，投資者不妨暫時採取觀望的態度為主。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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