深圳哈羅禮德辦DSE港人子弟學校　港籍老師身價高漲｜June Leung

最近國際升學的朋友圈，熱烈地討論着一件事：深圳前海哈羅禮德學校已經竣工差不多三年之久，仍未招生，大家心照不宣是與辦學牌照仍未辦妥有關，而最新有消息傳來，哈羅短期內將會獲發牌照；最令人驚訝的不是終於成功申領牌照，反而是牌照的性質：既不是國際學校，亦非雙語學校，竟然是開辦香港中學文憑試（DSE）的港人子弟學校！

廣東省內開設港人子弟學校其實不是什麼新鮮事，只是近年招生火紅的「培僑」、「民心」、「暨大」特別引人注視而已。很多民辦及半官辦的學校往往都設有港人子弟班，學生考的也不一定是DSE，可以是英國會考（GCSE）、英國高考（GCE A-Level）或港澳台聯考之類。不過，近兩三年DSE開始紅起來，加上國家為港籍孩子升讀國內雙一流大學提供不少優惠政策，所以開辦DSE的辦學機構愈來愈多。

本年六月，香港教育局更正式宣布將會在國內設DSE考點，這一下子更是「火上加油」。雖然大家早已預計DSE會更火，但萬萬想不到，從來沒有辦過DSE課程的英國老牌學校竟然也會來湊熱鬧！畢竟哈羅在香港落地已經10年，也沒有開辦一班DSE課程；如果消息屬實，打著「英國品牌」的名堂，在深圳開香港的課程，這種「奇妙」的混搭，的確令人瞠目結舌，究竟有否優勢則見仁見智，我們暫且拭目以待。

教師北上待遇看俏

現時香港中學教師工作待遇已不俗，相關入職薪資約3萬多元、每年穩升一級，而十年教齡更可達7萬元或更多。不過，照情勢看來，有一件事可以確定的：在國內將會愈來愈多人修讀DSE課程，DSE老師亦會隨之愈見搶手，加上「移民潮」有4,000多名官、津校老師離港，在供不應求的情況下，香港教師北上待遇肯定看俏。怪不得有剛畢業的中大神科生馬上獲內地學校聘任，薪金達4萬元，另附帶食宿、交通等津貼；能操普通話的，普遍更受歡迎。

如果有「獨特」教學或學習心得的DSE教師，當然還不止此待遇。「人離鄉賤」，應用在今時今日的港籍老師來說，應該改為「人離港貴」了。

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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