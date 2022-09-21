科技園稱無續約條款　回收廠Mil Mill重申：Day One話至少經營6年

全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，近日不獲科技園續租，或於年底結業，新加坡隨即向「喵坊」招手，到當地設廠協助回收業發展。

事件連日引起各項爭議，「喵坊Mil Mill」日前表示，指上周與科技園開會時，兩位創辦人已向對方清楚表述：「於2018年承租時，認知相關租址能夠維持至少營運6年以上。遺憾地，科技園現在把我們上周提出的說法全盤否定。」

科技園：租約沒有任何續約條款

科技園今日（21日）再回應，重申SSID及科技園公司雙方在2018年簽訂的租約，清楚列明有關用地的租用期為三年，由2019年1月1日至2021年12月31日，當中並沒有任何續約條款。

科技園指租約清楚列明有關用地的租用期為三年，當中並沒有任何續約條款。（資料圖片）

葉文琪：一直向科技園表達 公司至少經營6年

就科技園的回應，「喵坊Mil Mill」聯合創辦人葉文琪回覆《香港01》查詢時表示，不否認當時簽的是3年合約，但強調，「Day One」（雙方開始接觸時）已經與科技園負責人提過，公司至少經營6年，惟當時科技園負責人稱，一般合約期限為3年，但表明未有其他發展計劃，而喵坊是綠色工業，符合科技園發展理念，對方就稱：「得啦，你放心啦」

他又指，公司一直以來與科技園溝通，均表示至少經營6年，又指現時只是希望有多3年時間，「假如當年喵坊是不符合科技園發展計劃，開幕日當日點會星光熠熠」