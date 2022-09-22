回收廠喵坊Mil Mill：千萬投資及心血遭堆填　科技園一句打發租戶

全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，近日不獲科技園續租，或於年底結業，新加坡隨即向「喵坊」招手，到當地設廠協助回收業發展，事件連日引起公眾議論，涉事雙方亦各執一詞。「喵坊Mil Mill」今日（22日）再控訴，千萬元投資及心血，也許全數慘遭堆填。



「喵坊Mil Mill」今早於社交平台上發文指，進園設廠其實非一般容易。對科技園來說，一句「租約期滿」，就可以打發走租戶；但對廠方而言，尋找合適地方、前期設置、機器測試、生產紙漿，最後讓廢紙重生，確實一步、一心血，「時光飛逝，我們兩位創辦人早已白髮斑斑，現在只希望心血不會付諸流水，讓各方回收的努力不被堆填」。

「喵坊Mil Mill」續稱，投資的1,000萬元及心血，也許全數慘遭堆填，「很多人說香港真是很美麗，但當然還有不少美中不足的地方，環保和回收，肯定就是其中之一。在我眼中，從來Mil Mill 也不僅是1000萬元的承諾，而是令香港更好的承諾」。

「喵坊Mil Mill」於社交平台上發佈事件時間表。（Facebook截圖）

雙方各執一詞

科技園昨日（21日）表示，重申SSID及科技園公司雙方在2018年簽訂的租約，清楚列明有關用地的租用期為三年，由2019年1月1日至2021年12月31日，當中並沒有任何續約條款。

「喵坊Mil Mill」聯合創辦人葉文琪回覆《香港01》查詢時表示，不否認當時簽的是3年合約，但強調「Day One」（雙方開始接觸時）已經與科技園負責人提過，公司至少經營6年，惟當時科技園負責人稱，一般合約期限為3年，但表明未有其他發展計劃，而喵坊是綠色工業，符合科技園發展理念，葉文琪指對方曾稱：「得啦，你放心啦」。

他又指，公司一直以來與科技園溝通，均表示至少經營6年，又指現時只是希望有多3年時間，「假如當年喵坊是不符合科技園發展計劃，開幕日當日點會星光熠熠」。