教育應多元　董之英是彩虹不可缺少的一種顏色｜June Leung

筆者在過去多次提及香港中學文憑考試（DSE）在境外發展的無限潛力，亦指出如果成功開拓這個無「天花板」的市場，將會為港產老師另闢一片天。不過，若只寫尚未種出花來的玫瑰園，卻忽略正面臨的懸崖峭壁的處境是極為危險的。教育局上月底公佈經點算在學學生人數，揭示公營中一將會減少22班。

事實上，香港學界正面臨出生率下降、人才流失、學生流失等三大隱憂。其中1997年的出生人口為59,250人，對比2021年的37,000人 ，下跌約38%。及至去年大學聯招（JUPAS）申請人數跌穿4萬關口，而報考DSE的人數亦創歷史新低，加上傳統名校轉直資後紛紛開設國際文憑考試（IB） 、英國會考課程（GCSE）或英國高考課程（GCE A-Level） ，進一步把優質學生抽離本地教育的體系。

董之英中學的學生熱衷足球，屢在學界賽事中奪冠，該校多年來亦培育出不少著名本港足球運動員。 （資料圖片）

董之英六度稱冠學界足球精英賽

儘管當局現時仍未有大肆「殺校」的部署，但學校管理層、老師眼見學生每日遞減，而且未有任何回升的曙光，那種無助感與壓力不言而喻。名校有長長的輪候名單，但其他邊緣學校呢？甚或本來有抱負、有特色、有另類非追求學業成績的學校呢？

以曾勇奪六屆全港學界足球精英賽冠軍的沙田仁濟醫院董之英紀念中學（董之英）為例，她曾令「男拔」、「喇沙」、「英皇佐治五世」等傳統勁旅聞風喪膽。有人或會把董之英在足球場上的佳績歸功於港超聯球會「傑志」，無可否認自2010年雙方開始合作，的確進行不少整頓風氣的功夫，但董之英早在與傑志合作前，已經在2004至2008年、連續4年奪得學界甲組足球比賽冠軍，在沙田區更加所向披靡，堪稱長勝將軍，可見傑志與董之英的合作只是錦上添花；而董之英多年來已經自帶足球精英「DNA」。

遵理日校足球隊過去多次與董之英陣前交鋒，筆者也曾在場打氣觀戰，並於2011年和2012年僥倖在董之英全盛時期奪得季軍及冠軍，但其他賽事幾乎全部敗北。筆者對他們球員的質素、團隊精神及戰術運用非常佩服；若非一起共同成長、天天見面的同校同學，也難以有這種默契。

不過，在疫情之下，精英賽陷於停頓狀態，傑志與董之英的合作亦已停止。如果因此令董之英、這類奇兵突出的學校收生出現斷層，無疑對於香港學生可向多元化發展的前景帶來打擊。

本港大學收生漸趨多元

近年香港各大學的多元化收生已有相當的進步，跆拳道、劍擊、游泳等個人色彩較重的港隊運動員，在入讀大學時已經有若干的「厚待」，例如在DSE考試前，已有不同的無條件或有條件取錄；但以團隊為比賽單位的運動項目呢？培訓這些精英運動員最適合的土壤是學校，把足球訓練、品格訓練與學術訓練合併傳授。如果香港學界足球沒有了董之英，就如彩虹沒有了一種顏色；DSE、IB狀元的學校名單或許與打入學界足球精英賽的學校名單雷同，資源也順理成章地一面傾斜。這對名校而言是一種驕傲，但對整個學界則是一種遺憾。

遵理曾經是董之英的手下敗將，但筆者是多麼希望精英賽恢復正常運作後，能高舉冠軍獎盃的是他們。這隊威猛的雄獅應該獲得更多的資源與重視的。

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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