補習老師擺下擂台　送別DSE中文死亡之卷｜June Leung

自香港教育制度改革並於2012年實施香港中學文憑試（DSE）以來，最令人矚目莫過於通識及中文科；前者已成歷史，新的公社科只設「合格」與「不合格」評級。至於中文，則由四卷減至兩卷，當中只保留卷一「閱讀理解」及卷二「寫作」部份；卷四「說話」早已壽終正寢，而卷三「聆聽及綜合能力考核」今學年將送別最後一屆。

這歷年引起無限爭議的「死亡之卷」，終於落幕。有補習老師擺下擂台叫陣，呼籲其他中文科補習老師一同入試場，迎戰最後一次的卷三，竟然無人夠膽應戰。不過，這是可以理解的，筆者當年高考或者會考，中文、中史、中國文學等學科曾經奪「A」，但對DSE中文科的設題與評核方法卻難明所以。反覆思量多時，還是蠢蠢欲試，並已用 1,231元、以自修生名義報考DSE中文科。同時由於未有太多時間作準備，筆者已打算「裸考」；即使最終只考獲「3」，也總算藉此最後機會與學生一同經歷「生死」，親身領教這「死亡之卷」。

事先張揚自己會赴試是一種態度，無論考出什麼成績都公諸於世也是一種公道。考到全卷「5**」的人很多，這當然值得敬佩；但事先講明會赴考，放榜後也會交代成績就需要相當勇氣和自信。是次再踏上戰場，不但為了與學生同歷「生死」，筆者也有數個目標想達成，包括希望知道自己放下了多年公開考試的試煉，時至今日再上場的實質表現如何；希望體驗整個流程，例如如何處理放榜的緊張心情等；更希望解鎖中文聆聽的考試經驗，畢竟那個年代的中文科考試比較簡單。

DSE科目採用水平參照滙報成績，「4」或以下的等級不會預設特定的百分比，考生成績為獨立，不受其他考生表現影響；「5」或以上成績則會因應考生數目增加而按比例增加。換言之，假如筆者成績未如理想，無法為其他考生墊底；即使僥倖奪星，也不會「霸佔」其他考生的「5**」。再者，今屆已沒有「卷四」說話，相信我在試埸出現，不會像口試一般影響其他同組考生心情。

曾經有教中文的老師打趣說，李白「翻生」去考DSE中文都未必合格，所以有興趣、有閒情、有時間，又有1,231元「閒錢」、年滿19歲等種種符合報自修生資格的小撮人，考慮一下報考亦無妨。當然這不是場遊戲，坦白說，兩岸三地仍設有「聆聽」部份的中文科考試，只剩下最後這一屆DSE了。這是體驗「死亡之卷」的最後機會，也算是參與一個歷史性的時刻，隨後的DSE中文相信已是另一個新局面。

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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