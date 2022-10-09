馬斯克言論反轉再反轉　是童心未泯　還是另有玄機｜伽羅華

童心未盡的馬斯克近日突然一反常態認真起來，他先在推特收購案開庭前認慫，決定以原價440億美元買斷推特（Twitter），然後就俄烏休戰提出四項建議，有人罵他舔俄，也有人覺得戰爭不能無休止打下去，是時候思考如何解開死結，建議就像一石激起千層浪。除了馬斯克，相信無人敢淌俄烏戰爭的渾水。

在政商界別中，論影響力，馬斯克認第二，未必有人敢認第一。他投資Tesla，後者成電動車界的翹楚，SpaceX成火星旅行的圓夢者，Starlink則改寫了通訊業，經過多年發展，其商業王國為他累積二千多億美元資產，躋身全球超級富豪榜首，這得益於他擅長顛覆產業遊戲規則，所以他未必是政客材料，但肯定他的和平建議並非無的放矢。

老馬提出的四點建議分別是：一是在俄羅斯佔領的烏國境內再舉行全民公投，由聯合國監督；二是承認俄對克里米亞的主權；三是烏確保向克里米亞供水；四是給予烏中立地位。誠然，上述建議都傾向俄方，讓飽受戰火蹂躪的烏克蘭人心在滴血。推特調查結果顯示六成人反對，但有四成人支持。

馬斯克向烏國全境開放Starlink衛星通訊服務，讓基輔政府挺過俄軍首階段致命攻勢。（資料圖片）

Starlink成烏護國神山 普京當政日子倒計時

若因此說馬斯克舔俄，這不合邏輯，當初他不恥俄軍的侵略行動，向烏國全境開放Starlink衛星通訊服務，讓基輔政府挺過俄軍首階段致命攻勢，自此Starlink便成為烏軍信息化作戰的護國神山，成為北約情報與烏軍指揮不可或缺的連線平台，若馬斯克不是無的放矢，更可能是代表某方勢力放風，希望俄烏雙方坐下談判。

隨着烏克蘭在烏東及烏南展開反擊，成功奪回大片失地，俄羅斯總統普京情急之下舉行烏國四州公投，希望走完程序，便可動員後備兵源，但新兵又缺乏基本訓練，送上戰場也無礙最終戰局，而且強行徵兵已惹來強烈反彈，加劇內部分裂，看來普京的日子進入倒計時。

由於歐洲儲夠近九成天然氣，今年過冬幾無問題，而且希臘與保加利亞的天然氣管道近日也開始運作，這張用來威嚇西方的能源牌效果已經成疑，在眾多手段都未能讓歐美屈服，面對內憂外患，普京目前只剩下核訛詐一招，就算當初只是靠嚇，難保最終要出此下策。

如果馬斯克的和平建議傾向他反對的俄方，是因為他擔心戰事持續將導致世界GDP損失30%，因此舔俄之說不成立，但在世界另一火藥庫台海危機上，他提議為防止台海衝突，要把台灣變成「中國一個特別行政區」，這言論便更加惹火，Tesla於上海超級工廠年產逾100萬輛電動車，是公司在美以外最重要的生產基地，這便有了媚共之嫌，他需要就踩進這個政治雷區引發的爭議進一步澄清。

馬斯克最關心能源危機，亦擔心全球出生率下降。（AP）

老馬倡續開採油氣 擔心全球出生率下降

馬斯克近期四處淌無人敢踫的渾水，究竟是為試市場風向，還是他貪玩愛製造麻煩（顛覆遊戲規則的同義詞）的性格使然？筆者傾向相信前者，希望人類文明不會因一場核戰毀滅，但沒有後者加持，他不會如此特立獨行。

馬斯克的SpaceX致力探究移民火星的可行性，當地球生態災難發生時可以延續人類文明，他最關心能源危機，認為世界仍然需要開採天然氣及石油，也是出於延續文明的考慮，他第二最關心的太少嬰兒出世，眼見日本出生率持續下降，擔心這國家不復存在，他以身作則育有10名子女，所以俄烏的和平建議應該是不想生靈塗炭，但這種想法可能一廂情願。

在此不能不說馬斯克與共和黨的瞹昩關係，早年他立場傾向民主黨，隨着民主黨內極左思潮氾濫，與民主黨的拜登政府漸行漸遠，與共和黨卻建立某種默契，先是揚言會投票支持共和黨，今年4月出手豪花440億美元買斷推特，以其超豪財力從左派手中奪回一個有影響力的平台，時機剛好選在美國中期選舉前，一般相信他完成收購後，將恢復美國前總統特朗普的帳號，為2024年總統大選造勢，若說收購純粹商業利益，沒有政治動機，很難令人信服。

而且，收購推特過程也充滿花邊，期間有人刻意曝露推特監控言論自由的不當行為，將左媒的宣傳慣伎廢了大半武功，雖說他現在回心轉意購買推特，但推特及左媒如紐約時報等對這位滿肚壞水的超級富豪仍是半信半疑，直至真金白銀全數交付才會當真。

即使不以陰謀論看老馬的表態，共和黨最近對拜登政府加速軍援烏克蘭有微言，支持烏克蘭是沒問題，目前俄軍戰力已被打殘，無力吞併烏東及烏南，但對克里米亞卻有牽引著沙皇時代的情意結，地位非同一般烏國領土，美烏也可能低估一只受傷野獸反撲能力。事實上，巨額軍援對美國財政構成沉重負擔，上周美國債務首破31萬億美元，離美國政府債上限31.4萬億美元不足4,000億美元，國會很快要討論調高債務上限。

烏克蘭：圖為2022年9月30日，頓涅茨克內的榴彈砲。（AP）

美加快軍援烏 財赤首破31萬億美元

今年俄烏戰爭爆發，美國財赤已增至逾3.1萬美元，超過2020年疫情爆發時的2.8萬億美元，彼得森國際經濟研究所擔心，目前美息為3-3.25厘，美聯儲預計明年底升至4.6厘，單是美息高企將令美國債務於未來十年新增1萬億美元，加上今年5月國會預算辦公室原先預計的8.1萬億美元債務，恐美國經濟重蹈2008年金融海嘯的覆轍。

現時烏克蘭對俄的底氣，大部分是來自美英的軍援及經濟資助，一旦共和黨贏得中期選舉，控制參眾兩院，拜登政府對烏的支持便不會像目前般順手。

上周三石油輸出國組織及俄羅斯等（OPEC+）決定每日減產200萬桶原油，可以視為油組對俄羅斯的支持，但要留意很多細小成員國的產量未恢復正常，所以實際減產遠少於200萬桶之數，而且只有沙特減產50萬桶最沒有水份，但無論如何，減產對油價輕微利好，要重上每桶100美元卻有難度。

不過，減產決定有頗大的政治含義，就是以沙特為首的油組寧願拆拜登政府台，亦不願此時棄俄不顧，而民主黨有可能因為壓抑通脹不力，失去參眾兩院控制，這是拜登上任之初大力打壓石油業所付出的沉重代價。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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