英新鐵娘子推能源量寬　抗最嚴寒冬　能讓英國走出低谷？｜伽羅華

在一片質疑聲中，卓慧思最終勝出保守黨黨魁選舉，成為英國政壇第三位女首相。面對高通脹、鎊匯疲弱、能源帳單爆升和勞工短缺等危機，還遇上英女皇駕崩噩耗，拜相時機沒有比此刻更糟糕。不過，新鐵娘子甫上任即作出政治豪賭，為當地家庭能源帳單設上限，應對因俄國斷供能源所引發的通脹危機，為漫長嚴冬作好準備。

俄羅斯斷供歐英油氣，首當其衝是天然氣價格飆升，新能源政策的核心是將英國普通家庭未來兩年內能源帳單（電煤費用）凍結在2,500英鎊，每個家庭的補貼金額達1,000英鎊，這是英國政府對能源市場前所未有的干預，耗資相當於因新冠疫情所作的工資擔保700億英鎊的兩倍以上。政府估計，當補貼10月開始生效，能夠將當地通脹抑制5個百分點。

根據英國能源監管機構OFGEM先前預測，從今年10月起英國家庭平均每年將支付3,549英鎊的能源開銷，幾乎是三倍於去年支出，外界估計至明年4月，能源帳單更飆升至每年5,300英鎊，成為推動通脹的最大黑手。英國7月份年化通脹率為10.1%，料即將公布的8月通脹攀升至13%，創40年高位。

禍不單行的是，OECD預測，英國經濟明年將錄「零增長」，為G7國家中增長率最低，但通脹卻是其中最高。

俄羅斯斷供歐英油氣，首當其衝是天然氣價格飆升。（AP）

俄國大打能源牌 圖迫西方減烏國軍援

事實上，能源危機已非單單影響英國，而是席捲整個歐洲大陸。由於俄軍在烏南地區戰況不利，總統普京被迫對西方國家打出最後的能源牌，趁冬季來臨前斷供歐英能源，希望以油氣作為武器，施壓西方減少對烏克蘭的軍援，以圖逆轉俄軍敗勢。

荷蘭TTF天然氣期貨價自8月底高見350歐元歷史新高後，近期雖衝高回軟，但仍遠高於去年9月TTF氣價的30歐元，以及俄烏戰爭前的120歐元，最新報216歐元。

缺乏俄國能源供應，歐洲已自動削減15%的俄氣使用量，並尋求其他氣源過冬，現時歐洲已預早存氣至逾八成的總容量，勉強可以應付嚴冬需求，但氣價飆升已讓數以百萬計歐洲及英國家庭難以負擔，所以歐盟主席馮德萊恩亦提議對俄氣設上限價，同時強制削減用電量和限制非天然氣發電機的收入，以解大眾燃眉之急，正因為歐盟事先張揚設上限價，俄國提早斷供作出回擊。

高盛估計，明年歐洲家庭的能源帳單將增加兩萬億美元支出，相當於歐洲生產總值的15%，8月歐洲PMI錄得18個月以來最大收縮，但歐央行為應對高通脹，不惜犠牲經濟增長為代價，剛剛宣布大幅加息75點子。毫無疑問，由俄國一手炮制的能源危機正將歐英拖入衰退的泥濘中，特別是脫勾後的英國面對勞工短缺，企業投資意欲低迷，究竟卓慧思能有多少能耐帶領英國走出困境？

英國經濟最大挑戰是能源價格高企，卓慧思在餘下任期不足兩年進行政治豪賭。. (AP Photo/Frank Augstein)

卓慧思冀恢復帝國榮光 樂觀性格見約翰遜影子

卓慧思從政作風硬朗，她雖沒宣揚像特朗普MAGA口號，但也常將「恢復帝國榮光」掛在唇邊，被支持者視為新鐵娘子，而她又刻意以鐵娘子裝扮示人。然而，她駕馭危機的能力能否企及戴卓爾夫人的歷史高度，暫時不好說，至少她沒具備前首相約翰遜的辛辣辯才及極具爭議的個人魅力，甚至有時口抹遮攔，但她不畏困難的樂觀性格，卻有約翰遜的影子，為處身能源寒冬下的英國人帶來一絲暖意。

可以說，能夠踏上英國權力中心的卓慧思有大半是運氣，既然說到運氣，便難以理性分析她在政壇之路能走多遠，但歷史告訴我們，不少政客可以將一手好牌打個稀巴爛，但亦有人身處危機中卻能化險為夷，最佳例子莫如俄烏兩位領袖普京及澤連斯基，當2月底俄羅斯入侵烏克蘭時，有誰會想過今日俄軍在烏南赫爾松敗退得如此狼狽？

目前英國經濟最大挑戰是能源價格高企，卓慧思在餘下任期不足兩年進行政治豪賭，儘管外界不看好，但她可能踫上油價回落的契機。目前除了美國、越南及新加坡等少數國家外，包括歐洲、英國、中國等多國正步入經濟不景，連OPEC+也慌忙修正原先每日增產10萬桶原油計劃，反映能源需求正在萎縮。

布蘭特期油自2月以來首次跌穿90美元，紐約期油下試80美元關，當油價步入中長期跌浪，卓慧思原先看來龐大的量寬計劃便非過於進取，反而有穩定人心的作用，她可能踫上的是通脹回落較預期快的好運氣，第二個運氣應該是俄烏戰爭勝利的天秤已傾斜烏克蘭，由烏克蘭出口的資源及食品供應更快恢復正常。

英國是食品、能源和製成品的凈進口國，高通脹容易削弱英國財政。（Getty）

新能源政策短線利淡英鎊 長遠看盤活經濟作用

中長線而言，卓慧思還宣佈一系列旨在促進國內能源生產的措施，包括下周啟動的新一輪石油和天然氣鑽探許可的審批，預計批出超過100個新營運牌照，為增加能源供應打下長遠基礎。

這是一個經濟表現鬥爛的時代，只要不那麼差勁便已算不錯，所以卓慧思將能源量寬的好處落實到基層市民裏，總好過大興土木於負債疊疊的大白象工程上。

英國是食品、能源和製成品的凈進口國，高通脹容易削弱英國財政，鎊匯由金融海嘯前兌15.9港元高位跌至近日的九算水平，累跌幅度達四成三，也是自八十年代以來的新低，讓早期投資英國的公司如長和系蒙受巨大匯兌損失。今次能源量寬政策雖然有支援企業及公共服務部分，但細節未披露，本質上量寬令英鎊受壓，除非能源政策能夠起盤活經濟的正面作用。

最近KKR與澳洲麥格理等組成財團以150億英鎊洽購長和系的UK Power Networks（UKPN），這家配電商由長建及電能實業各持四成權益，由長和系於2010年以55億英鎊買入。據悉長建以英鎊持續下跌為由臨時提價，遭洽購財團反對最終令交易告吹，若以美元計價，UKPN過去十二年升值不足一倍，洽購價自然難令長和系滿意。由於新能源政策亦未有真銀注資，而是政府向服務供應商貸款作為補貼家庭能源帳單的開支，對長建及電能的利好不太明顯，所以投資者無必要追入。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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