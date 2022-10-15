臨多重複雜局面籠罩　料今年香港經濟僅維持去年水平｜伍禮賢

港股本周續創超過11年低位後，周五出現反彈。惟以經濟基本面數據來看，環球市場仍缺乏利好數據，包括近段時間美國跟內地公佈的通脹水平，雖然數據表現分化，但仍表現出中美面對著各自挑戰。

本港金融市場亦容易受相關數據影響，始終內地與美國經濟跟市況走勢密切。相反，港股市場過往跟本港經濟表現的密切性相對有所下降，相信這主要因為現時內地企業在港股所佔比重逐步增加所致。惟本港經濟始終涉及平時大家衣食住行的各方面，因此亦應有所了解。

受到新冠疫情影響，香港近年經濟表現反覆，本地⽣產總值從2018年約2.91萬億元跌⾄2020年2.68萬億元。雖然去年出現快速反彈⾄2.85萬億元，但2022年再度受第五波疫情影響，⾸季及次季分別出現經濟倒退3.9%及1.3%，中⽌連續四季增長的趨勢，同時出現符合經濟學⽅⾯進入衰退的定義。

按經濟活動類別劃分，香港經濟下滑主要受到以下兩項比重較⾼的⾏業拖累： 第⼀，進出口貿易。香港缺乏本⾝⼯業，但作為內地貨品中轉站，內地上半年疫情對⼯廠、運輸的影響，同步削弱了香港作為轉口的對外貿易。 第⼆，第五波疫情對本地住宿及膳食服務、運輸及倉庫等⾏業帶來更為直觀的影響。

未來兩季臨多重複雜局面

對於現時環球最新的政經局⾯，香港的經濟環境在未來⼀⾄兩個季度仍需⾯對多重複雜的局⾯，包括： 第⼀，佔經濟比重較⼤的外部貿易環境具挑戰性。內地現時疫情及邊境防控措施，限制對外貿易的復甦動⼒，香港轉口業務繼續受影響。同時，在美元強勢及香港聯繫匯率之下， 進⼀步增加本港出口成本。

第⼆，美國持續加息，導致本港資⾦拆借成本持續上升，本港銀⾏亦需加息以減緩資⾦成本壓⼒。加息環境將削弱本港的競爭⼒，同時影響消費及投資意欲。這具體將反映在⾦融及地產的下⾏壓⼒增加。 上半年本港⾦融業仍出現輕微的正數增長，但隨著第三季以來全球投資市場波動顯著增加，料下半年⾦融業的增長壓⼒會變得明顯；⽽本港樓市⽬前已出現回落趨勢，今年上半年產業的⽣產總值已出現下跌7.1%，料短期樓市仍有溫和回落空間。今年⾸季，香港負資產宗數由去年第四季21宗上升⾄104宗，但在第⼆季回落⾄55宗，涉及⾦額6.1億元。數字反映樓價回落導致負資產宗數從低位回升，但仍屬於較低⽔平。

第三，本港疫情出現趨緩，香港放寬防控措施，預計未來本港批發及零售業、 住宿及膳食服務等會出現溫和反彈，此將在⼀定程度上部分抵銷上述不利因素所帶來的影響。但是若要真正復甦，仍需視乎與內地通關的時間。

基於上述多個複雜因素，預計今年香港經濟只能⼤致維持去年⽔平，而2023年則恢復中低位百分比的增長。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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