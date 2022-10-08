港金融體系穩定　仍須為未來不確定因素未雨綢繆｜伍禮賢

通脹⽔平⾼企，環球央⾏紛紛採取進取步伐收緊貨幣政策，導致外圍市況⼤幅波動。同時，內地在疫情影響之下，經濟復甦時間延長，不同⾏業的盈利預期下降。在這個背景下，香港⾦融市場亦未能獨善其⾝，特別進入下半年以來，香港⾦融市場的波動性明顯增加，但香港的⾦融系統運⾏仍然穩定。

第⼀，銀⾏體系⽅⾯，今年⾸8個⽉本港機構客⼾港元存款⼀直維持在7.4萬億⾄7.9萬億元之間，截⽌8⽉底為7.5萬億元。⽽外幣存款⾦額在這期間亦表現穩定，截⽌8⽉底數據為等值7.7萬億元。

根據香港⾦融管理局最新截⾄今年⼀季度的數據，香港銀⾏體系的流動性及資本維持充裕，平均流動性覆蓋比率（流動性資產儲備與未來30⽇的資⾦凈流出量之比）為155%，遠⾼於100%的法定最低要求。

第⼆，貨幣供應⽅⾯，今年以來（截⽌7⽉份）本港廣義貨幣供應量（M3）出現輕微下跌 2%，部分反映港元弱⽅兌換保證被觸發⽽降低貨幣數量基礎，以及⼀些投資活動，例如市場集資活動等因素。總體來看，貨幣流通性層⾯表現平穩。 另⼀⽅⾯，香港外匯儲備充⾜，對捍衛港元匯率，以及維持香港貨幣與⾦融體系的穩定有 重要作⽤。截⽌7⽉底的外匯儲備資產為4,417億美元，相當於香港流通貨幣約6倍，或廣義貨幣供應M3約42%。

第三，⾄於資本市場，則表現相對波動。加息環境之下，無論對股本證券還是債務證券價格均帶來較⼤的下⾏壓⼒。香港恒⽣指數從去年底23398點跌⾄第三季末的17223點，跌幅⾼達35.8%。⽽截⽌8⽉底，港股股票市價總市值從去年年底的42.4萬億元，跌⾄35.6萬億元，跌幅為16%。⼆級市場的低迷也傳導⾄⼀級市場，今年上半年本港新股集資額約181 億元，按年⼤跌9成，為10年來最少。

⽬前香港⾦融系統數據反映，香港⾦融系統根基厚實，現時銀⾏流通性良好、貨幣供應穩定，應對波動的儲備充⾜。由於現時環球仍處於快速加息環境，資⾦仍有回流美⾦市場誘因，加上全球證券資產價格波動，以及本港樓價出現回落跡象，未來香港⾦融市場仍具較⼤挑戰性。

作為連接內地與世界經濟的橋樑，預期未來香港⾦融市場的發展將與外圍環境及內地經濟密切相關。⼀⽅⾯，環球通脹⽔平較⼤機會在今年底或明年初出現回落，這將帶動外圍央⾏的加息空間逐步接近頂端，這將舒緩未來香港⾦融市場壓⼒。 另⼀⽅⾯，息率⾒頂並非代表會出現快速回落，預期持續⼀段時間在⾼位運⾏之下，環球經濟可否實現軟著陸，將變得尤為關鍵。 以保守⾓度，制定若然未來美國經濟陷入衰退的應對策略，以及加強與內地在應對外部潛在⾦融危機衝擊的機制，不管是在現階段，還是往後的長遠規劃，均具⾼瞻遠矚之效。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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