拜登趁二十大送禮　將中國晶片業打回舊石器時代｜伽羅華

中共二十大於今日﹙16日﹚舉行，將選出新一屆中國領導新班子，緊接的是下月8日美國中期選舉登場，中國政府及美國國會同時換屆，而且關繫到未來大國競爭格局，美國在如此敏感的二十大會期舉行前，突祭出史上最嚴的出口管制，將中國晶片業打回舊石器時代。由於來勢洶洶，中方甫接觸便不戰而潰，只能惡言相向。

美方今次推出超辣招數前，其實早在晶片業多個領域開啟戰端，由投資美國半導體可獲得稅務抵扣，以至將管制範圍擴大至超級電腦專用的GPU高端晶片、設計高端晶片的軟件EDA，產品由邏輯晶片擴大至記憶體，最後連美籍公民及綠卡持有者都要被禁止在中國工作。

近代史中很少見一國對另一國的產業如此全面封殺，上一次是二戰期間美國向日本禁運資源及能源，最終引發日方偷襲珍珠港事件，但也不及今次禁制來得嚴厲。

美國會7月底通過《CHIPS及科學法案》，五年內對有意投資美國半導體產業的外商提供高達2,800億美元稅務優惠及科研開支補貼，利誘外資在未來十年不能在中國等地進行高科技投資，但美國建設晶圓廠的成本太高昂，未必吸引外資為申請稅務優惠而放棄中國市場，所以這招未能對中國晶圓業一劍封喉。

CHIPS法案未一劍封喉 禁超腦晶片釜底抽薪

拜登政府其後加碼，禁止美企向中方出口能用於超腦的GPU晶片，借此壓制中俄軍武現代化，受禁令影響的主要是Nvidia及AMD具高算力的GPU晶片，這項措施對斷供內地超腦的高端晶片有釜底抽薪的作用，美國政府思路好簡單，就是不允許中國具有高算力的生產能力，不能通過超腦開發超級軍武。

台灣是全球邏輯晶片產業的佼佼者，但在記憶體NAND及DRAM市場則屬群雄並起的格局，近年內地記憶體製造藉引入新科技，產能躋身全球十大，內地NAND大廠長江存儲今年全球市佔率增至一成，而長鑫存儲在DRAM市佔率亦達8%，預計長江存儲至2025年市佔率將增至15%，最近長江存儲的128層NAND也被蘋果公司（Apple Inc.）睇中，成為其NAND供應商之一，可見其技術與品質已漸獲業界認可，美方趁內地高端記憶體行業尚未成氣候，已立心將之扼殺於搖籃中。

今次禁令包括生產18納米半間距或更小的DRAM、128層或以上的NAND Flash，以及14納米以下制程的非平面電晶體結構（FinFET或GAAFET）的邏輯晶片，都必須申請許可並將受到嚴格審查，除長江存儲、長鑫存儲的生產受重擊外，中芯國際亦受影響，就算台積電獲一年豁免期，但相關限制已令其需要削減今年資本開支預算由7月中的「400億至440億美元之下限」削至360億美元。

中美角力，大打「科技戰」，晶片業是重要戰場。（AP）

美方競爭要勝中共 需重塑規則 對外結盟

美國對中國半導體業發起總攻擊，在上周三（12日）美國發布的國家安全戰略中已清晰交代原因，美方列出三大優先目標，一是必須在競爭勝過中共，遏制俄羅斯，二是氣候、能源安全、疫情及糧食等領域與國際合作，三是在科技、網絡、經貿領域塑造規則。

美方因此三管齊下，第一是向國內產業、創新、教育、醫療保健和民主方面進行投資；第二是對外結盟，動員美國的同盟關係，以增強集體影響力和制定道路規則；第三是加強美國軍隊的現代化，為戰略競爭時代做好準備。

雖然拜登政府在國家安全戰略中，但承認中國「對全球經濟的重要性，對美中共同的挑戰，特別是氣候變化和全球公共衛生具有重大影響」，並且有可能與其「和平共處，共同分享和促進人類進步」，即中國是美國強大的對手，在競爭時美方絕不留手。

在特朗普時代，美國對中國晶片行業都曾進行制裁，但那時所有晶片供應商只需要申請許可，便可繼續供貨，但大多數是延期供應，除了華為及中芯國際（最初只針對28納米以下的先進制程）幾乎遭全方位封殺外，正常情況的一個月內大都獲批出口許可。

特朗普封殺晶片商僅華為中芯 拜登殺無赦

今年8月《華爾街日報》曾經報道，美國持續向中國大陸輸出大量的半導體、航空零件、人工智慧技術等，2020年美國出口到中國大陸的技術商品價值1,250億美元，不到0.5%需要出口許可，其中，94%出口申請都獲得商務部放行，去年放行率略降至88%，兩者計算基準有異，不能直接比較。簡言之，以往商務部管制敏感技術的出口一般都相當寬鬆，今次出口禁令完全是有殺錯，無放過。

美國對中國半導體擴大管制，不但從邏輯IC延伸到記憶體製造，既不賣生產設備，連已經賣出的二手設備也不提供維修服務，美系設備大廠包括應Applied Materials、Lam Research及KLA紛紛將維修與裝機的駐廠工程師撤出中國客戶，幾乎所有中國生產線的後續擴產，將因設備斷供及維修服務中止而停產，甚至最極端的情況是，使用美國技術的生產設備所製造的半導體產品，也不能售與中國，以往是一成美國技術以下便可豁免申請，現在只要使用一丁點都要申請。

然而，今次美方制裁政策最大辣點是對人的控制，所有拿著美國護照和綠卡的人，都被禁止到中國參與高端晶片的製造，這是美國首次將制裁對象擴大至美國公民或綠卡持有人，以往美方只制裁服務和產品，對象是中國公司或協助其生產的美國公司，但新禁令規定，若你是美國公民或綠卡持有人，而你在中國從事半導體工作，那麼你只能在中國的工作或美國國籍任擇其一。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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