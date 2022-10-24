科大：逾半市民有意使用數碼港元　網絡安全及個人私隱保障被看重

金管局正開展數碼港元準備工作。香港科大商學院調查發現，雖然目前市民對央行數碼貨幣認知有限，但50.3%受訪者指出有意用作日常交易，65.3%接受相關交易可如信用卡般被追蹤溯源，有高達86.9%認為大額交易應能追蹤溯源。

該學院金融科技及綠色金融計劃主任楊淑敏表示，市民接受數碼港元主要由於其較實體貨幣的方便性，以及其或能夠具備追蹤溯源功能，預計隨著其有更多新應用及公眾認知的增加，有意用作日常交易的比率會有進一步提升。

網絡安全與私隱為兩項最重要特點

調查並發現，網絡安全性（63%）及個人資料私隱保障（40%）為數碼港元最重要兩項設計特點。另外，數碼港元要成功推展，可用性及廣受商戶接受，也均為重要因素。

楊淑敏表示，政府消費券計劃、電子支付服務供應商及商戶推廣，加上疫情期間市民增加網購，令電子支付近年於社區普及。調查顯示若本港推出數碼港元，由於市民對電子支付普遍存在良好觀感，料有利於社區普及。

調查發現，有89.3%受訪者聽過數碼貨幣或資產，但78.8%從未使用或持有相關資產。

電子錢包可儲上限為1萬元

雖然有86.4%的受訪者則認為小額交易可匿名，但有高達86.9%受訪者認為，大額交易應能追蹤溯源，以助偵查欺詐及金融罪行。另外，有68.5%認為，每人可存儲於電子錢包的數碼港元金額，上限應為3,000至1萬元。

儘管對央行數碼貨幣認知有限，但42.3%受訪者認為，若本港推出數碼港元，大部分市民將用作日常交易，包括超市、商場、便利店、食肆及公共交通等消費，科大商學院預計該比例將隨著公眾對數碼港元認知增加而上升。

該次調查於8月尾展開，受訪者逾6,600名。科大商學院將於11月推出更詳細的報告，並有意隨著數碼貨幣更多工作及細則出台，繼續進行相關調查研究。