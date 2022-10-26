調查：本港「打工仔」明年平均加薪4%　惟計埋通脹實際僅1.6%

人力資源管理顧問ECA International發表最新調查報告，預料明年本港「打工仔」酬將平均增長4%，較2022年高0.5%，不過考慮到通脹因素，實際增幅為1.6%，與去年相同。

報告指，今年本港僱員薪酬名義上的增長為3.5%，並預計在2023年將進一步上漲4%。與亞太地區及全球其他地區相比，香港僱員受惠於本地的低通脹率，使今年及明年的實際薪酬將出現增長。

儘管明年的通脹率預計將從1.9%上升至2.4%，由此會抵銷名義薪酬大幅增長的優勢，然而，香港僱員的購買力增長速度仍將高於全球多個地區。

（ECA International提供）

新加坡明年加薪4%

環球方面，今年亞太地區僱員的實際薪酬增長方面再次領先全球其他地區。在全球首十個實際薪酬增幅最高的國家和地區中，有八個是來自亞太地區。另外，亞太地區在2023年的平均實際薪酬增幅預計為1.3%，比今年上升1%，同時因明年全球實際薪酬預計將下降0.5%，屆時亞太地區的實際薪酬增幅將會再次領先。

至於本港競爭對手之一的新加坡，今年僱員名義薪酬增長為3.8%，並預計明年的名義薪酬增長將進一步上升至4%。新加坡今年的通脹率為5.5%，與亞太地區的平均通脹率相若，並預計明年的通脹率將下降至3%。因此，新加坡今年實際薪酬下降1.7%，並預計於明年上升1%，低於明年亞太地區平均增長率的1.3%。

若計及通脹率，新加坡明年實際薪酬平均上升1%。（資料圖片）

內地方面，僱員於2022年繼續錄得最高的實際薪酬增幅，當地僱員的薪酬在名義上的增長為5.9%，並預計明年將會進一步上漲6%。雖然中國大陸的名義薪酬增幅並不是亞太地區內最高，但低通脹率意味著當地僱員的實際薪酬增幅是全球最高，並預計將位居2023年的前三位。

調查，以來自68個國家及城市的超過360家跨國企業所提供的資料為依歸，統計了本地員工今年的薪酬增長，並為來年薪酬檢討作出預測。