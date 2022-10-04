另類行業｜薪金可觀年休卻不到10天 種鴨授精師嘆工作沒未來可言
撰文：聯合新聞網
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行業百百種各有心酸血淚。
有來自台灣的網民擔任「種鴨授精師」，主要為鴨子進行人工授精，月入7~8萬元台幣（約港幣17,000至20,000元），但無勞健保、年休假不到10天，工作內容反覆性高，讓他覺得這職業沒未來，許多網友紛紛建議跳槽前先思考清楚，也有網民建議可以開直播吸引流量。
你睇我好我睇你好，種鴨授頖師原來也有自己的顧慮：（按圖了解）
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事主發文表示自己今年26歲，職業是「種鴨授精師」，他分享目前工作優點：自由、不怕沒工作做、不會被別人耽誤下班時間；缺點則是無勞健保、無年終獎金、工作環境差、幾乎沒休假、工作沒保障、身體若出問題沒上工該月則沒有薪水。
他說明目前已任職一年，但一年來休假不到10天，也沒時間花錢，一年大約存60多萬台幣（超過港幣14萬元），近期在思考「一輩子做這一成不變的工作嗎」，因此詢問網民「會繼續做到30~40歲，還是找個自己有興趣也比較有未來性的工作呢？」
許多網友紛紛表示：
．「建議請僱主保個勞健保，身體健康也很重要」
．「離職前請三思，跳槽可能沒你想像的美好，可以打開求職網看看，大部份薪資都不高」「你覺得甚麼工作有未來性，可以說看看」
．「先存一筆錢，之後比較有底氣可以好好充實自己」
也有網友建議可以經營直播頻道：
．「你可以實況鴨鴨受精」
．「直播工作內容說不定可以在Youtube殺出一條血路」
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