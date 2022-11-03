港交所吸引力增　北水灌溉成交趨升｜許繹彬

艱苦的十月終告過去，慣常的「大淡好尾市」（即是全月淡勢，到期結市會有挾淡倉的情況）今次以失望告終，淡友由頭帶到尾，好友毫無還擊之力，驅使恒指在十月期結日，苦守的15000點終告失守，連黑期結算日（即最後一天交易日），淡友依然不肯讓好友存活，恒指一度急插至14600點；好友毫無招架之力。

十一月伊始，港股在兩個交易日內，作出報復式反彈，在大成交的配合下，一舉升穿15500點的10天線，更跨越 15800點，氣勢突然「返曬來」。此舉是否屬好友報復行為？還是純粹挾淡倉，仍需時間確認，但大成交重現，北水猛力灌溉，確實對港股的看法轉趨正面。

上月港股表現獨令人憔悴

外圍市場逐漸轉好，港股現階段是否開始喘息尋底？暫時仍未有真正的答案，今早恒指又因美息大升75點子而下跌，只望外圍不要再有更多的壞消息令港股再次下沉，又或內地經濟能在尾季復甦，帶動港股回升。全球股市中只有港股應驗了「十月股災」魔咒，全月錄得近15%的驚人跌幅，乃08年金融海嘯以來表現最差的十月。相反，久違的日經指數在股災月，反高潮地錄取1,371點的升幅。一向視香港為假想敵的新加坡，海峽時報指數亦企穩；道指更創下1976年以來升幅最大的股災月。

港股在九、十月一枝獨秀地成為全球跌幅之首，皆因美國一輪又一輪地加息導致，多國貨幣出現貶值，此舉令股市出現調整，其他國家調整幅度未如港股「激烈」，主因是多國已將疫情暫時擱置，大力振興經濟，全部「搵錢行先」；一切防疫措施如「隔離令」等均拋諸腦後，歌舞昇平的景象已經重現。

筆者認為香港及內地迄今對疫情的取向仍較為保守，繼續實施「隔離令」令有心來港營商的投資者，會與鄰國作出比較，因而優勢頓失。香港對外資唯一的優勢是緊貼中國，投資者能夠透過陸路進入內地；通關無期未能配合投資者往內地營商的要求，因此香港振興經濟的路途，仍是舉步唯艱。現只能希望內地能有具體的開放政策帶動本港經濟轉趨穩定，港股才有望彈返較高的水平；隨著港股近期成交顯著增加，建議可留意成交急增而直接受惠的股份，交易所（0388）自然成為首選。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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