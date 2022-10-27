刺激經濟方案泡湯　港股低位浮沉難反彈｜許繹彬

市場一直盼望二十大會議炮製一些「驚喜」，例如具體通關政策，內地對疫情防控取態有所改變，或推出刺激經濟的措施等，最終所有希望統統落空。本港施政報告亦了無「到肉」的刺激經濟方案，連唯一對樓市「撤辣」及「降低」股票印花稅等小小希望，均隻字不提。所有令香港經濟止血的憧憬「泡湯」，相信仍要再坐一會。

儘管美股不斷炒上，而在美上市的中概股卻曾出現「洗倉潮」，阿里巴巴一度跌穿美上市時的招股價；人民幣的匯價進一步下挫，每百港元曾見93元人民幣以上，這現象令人憂慮。貨幣貶值足以影響一個國家的長遠發展，人民持有的資產貶值，將影響民生，進而拖累北水力度受損。港股無跟隨外圍反彈，反而掉進「一浪低過一浪」的深淵；乃基於上述的癥結令投資者無法釋懷兼失卻耐性，要錢唔要貨，無疑進一步加重沽壓，成為跌市的元兇。

港股跌至15000邊緣時，曾作出「有心無力」的反彈，惟短期內除非國內有落實的維穩匯價的措施出台，令人民幣有所轉強，或有出台挽救經濟的正面方案，否則港股前景仍未見曙光，在美上市的中概股亦風雨飄搖。若投資者認為恒指到此水平，屬於「抵買」，可選擇分段購入，及要做定心理準備作中長線持有。

傳統十月「股災月」尚餘三個交易日即過去，以「股災」一詞放諸全球股市或太過以偏概全，單單投資美股的人就肯定不會認同；但套在港股上，則所有人都會舉腳贊成。截至昨天，本月恒指高位（18097點）與低位（14947點），已下瀉3,150點，除創下近年單月跌幅最高外，更創下25年新低，港股已重返回歸前水平。

跌市因秋官再有劇重播？

另一邊廂，美股本月內曾低見28715點後，迅速反彈至近32000點，「氣勢返晒嚟」。昔日的港股，往往也給人「喜出望外」的感覺，不論新股IPO及投資價值上，均名列前茅，風頭一時無倆。今年港股榮獲多項第一，可惜都是倒數第一：跌幅全球稱冠。港股投資者近期看著報價機，每天只見絕大部份的股份，創下52周新低，每天收市檢討，結論離不開「今日之低便是明日高位」，股價「沒有最低、只有更低」。坊間更將今周港股大挫，歸咎於秋官劇集重播產生的「丁蟹效應」再次應驗。苦無死因可究，惟有接受毫無科學根據說法。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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