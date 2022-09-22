勿將金融中心地位拱手讓人　放寬隔離政策刻不容緩｜許繹彬

本周焦點是各界向政府「苦苦哀求」盡快將隔離措施放寬至「0+7」。各國均開始視新冠病毒為「風土病」，積極放寛入境隔離政策重振經濟，甚至不會為任何入境旅客作任何「隔離」；一向關注新冠病毒變化的世衛組織表示，全球新增新冠病毒個案大幅減少，各國應把握機會，盡快結束疫情。

但港府迄今仍未見新方案，只「放風」在積極檢討中，市場普遍預期短期內「有好消息出台」，故一眾相關受惠股已「偷步」炒上，商場股九置（1997）創下一個月新高及新秀麗（1910）更創出52周新高。未來建議繼續留意此類受惠股份，高檔商場股九置因受惠預期放寛政策而創下高位，但同樣經營商場的領展（0823），似乎被忽略了，值得關注。

本港放寛隔離政策來換取重振經濟，此刻已是一個「刻不容緩」的「救命」方案；若再此問題上「嘆慢板」，國際金融中心的地位誓必會被動搖；先暫不用與其他已一早放寛隔離限制的歐洲國家相比，只跟鄰近的新加坡比較，早已作出重振經濟的部署，不論「人才」及「錢財」上，均提出優厚條件積極招攬，出盡計謀吸納本港金融機構進駐，此舉足證獅城對國際金融中心的地位，早已虎視眈眈。港府若再「議而不決」，定必將香港辛苦打造的金融中心地位拱手相讓，危在旦夕的經濟必傷上加傷；盼望港府盡快作出行動，為經濟速速「止血」。

港交所及騰訊續捱打

本周另一焦點是投資者除了目送港股跌穿18000點，及兩隻強勢股騰訊（0700）及港交所（0388）在失守300大關後，大市仍然處於捱打狀態，反彈乏力，兩個昔日「股王」黯然失色，更創出52周新底，其他股份亦未見任何起色，繼續尋底後市去向未明。儘管港股早前曾隨美股回穩而作出「適量」的反彈，但彈力不足，反彈市亦只錄得730億元日均成交。

全球股市風雨飄搖下，「美國息咒」、「人民幣穿七」均繼續困擾全球經濟，港股短期在成交額不足的前提下，難以扭轉弱勢，暫曾跌穿今年三月的底位18235點，如短期內成交未有配合及不明朗因素繼續困擾下，大市未能在短期內重返上述水平，港股便會反覆再尋底，還看17800點有否支持；現階段投資者只能苦候港股何時走出谷底。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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