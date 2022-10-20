港股PE低至8倍　是離底不遠先兆？｜許繹彬

港股往往不似預期，除外圍市況及俄烏戰事的變化影響外，人民幣匯率持續弱勢，近期更創下新低，是困擾港股的最大痛點。而強美元影響各國匯率，人民幣匯率的走向，相信難以獨善其身。但港股到現水平（即16000至17000點），跌幅就好像有所收歛及沽空力度也減弱。儘管港股暫跌至11年來的新低，恒指市盈率（PE）亦低至8倍。從數據來說，可說時嚴重超賣，而2020年3月新冠疫情爆發初期及2011年環球經歷歐債危機時PE曾低見7.9倍，從歷史軌跡來說，可能這是離底不遠的先兆。基金開始適度買貨，用作年尾粉飾櫥窗，相信亦不足為奇；再者，市場上亦開始充斥一片淡風，跌穿16000點，見15500點的推測會在報章、電台及電視出現，是否會應驗「全世界睇淡，反而不太淡，或有反彈」的現象？期指結算前會否出現夾淡倉？投資者要拭目以待。

港股本周持續陰情不定，本周初更承美股上周的跌勢，再創今年新低的16321點，但臨近16000點時，卻有買盤突然出現，當然力度始終有限。港股的走勢確實令人氣憤又氣餒，儘管美股曾作出大跌近千點，但起碼反彈時，亦錄得顯著的升幅，讓投資者心存希望及心服口服。美股的跌勢通常必定會承接，甚至跌幅比港股還要大；而港股又跟不貼美股的升勢，更只會作曇花一現的反彈。投資者若在高開那刻沒有沽貨，只能再一次望洋興嘆，持股又再原地踏步，甚至繼續偏軟。究竟港股何時見黎明？即使手持水晶球亦未必得到真正的答案。

筆者認為，美股之所以有上有落，相信是投資者愛以民間數據當作炒作藉口；惟投資者須格外留神，因為官方實質數據往往把大市推倒，民間數據則以「氣氛緩和」及後市「氣氛良好」來向上炒作，但其後也是缺乏實質理由作支持；亦可能是有心人想在衍生產品市場內從中取利，因而不惜在市場上大漂「口水」來緩和市場情緒，這種現象每每在弱勢的情況會出現。投資者必須相信真實的數據來判斷未來的大市走向。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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