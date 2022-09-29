匯市走勢成關鍵　十月大市形勢仍嚴峻｜許繹彬

踏入第三季全球股市，均可用不斷下沉來形容。導致出現此慘況，絕大部份歸咎於美國不斷加息，衍生「攬炒」後遺症，呈現「股，樓，匯，商品，債」五殺的現象。在美國持續加息潮下，股債在上兩季已直接或間接受到衝擊，與美元掛勾的債券早已風起雲湧，股市雖有所調整，但仍有上落，港股上半年仍能穩守20000點水平，情況未算最壞。但萬料不到，第三季情況大逆轉，股票市場成為被襲擊的對象，港股反覆向下，連18000點亦失守，時光倒流到12年前的水平，情況令人憂慮。

港交所及騰訊成股市下瀉元凶

股份輪流出現洗倉的情況，強勢股如交易所（0388）及騰訊（0700）成為帶動大市下瀉的元兇；連帶一眾已很少投資者提及，可說已被遺忘的股份，因業務涉及國外投資，外幣急插，令其資產值變相萎縮，如長實（1113）、長和（0001）及中信股份（0267）等，「獅王」滙豐（0005）受到英磅大幅貶值拖累，備受重創。一向深受投資者追捧、以收息為主的領匯（0823）、電能（0006）及中電（0002），亦未能倖免，紛紛刷出52周新低，此情此境確實可用「躺著也中槍」來形容。

料港股在期指結算日有「死貓彈」

港股第三季下跌超過4000點，跌幅冠絕全球，除美匯長期高企增添不明朗因素外，真正元兇或是人民幣持續疲弱，導致國內資產不斷萎縮，從而令北水出現「制水」，加上臨近季結的緣故，在迫不得已的情況下，唯有沽出股票，先行套現作抵銷資產的貶值。筆者預期，港股或在結算日出現「死貓彈」的現象，投資者現階段應多留意匯率市場的走勢，再部署入市；踏入十月仍屬傳統股災月，儘管香港股票市場本季災難已成，但美股仍徘徊於30000點水平，若不利消息繼續衝擊，股災月應驗並非沒有可能。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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