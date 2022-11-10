北水撐港股回暖　「死貓彈」現象仍待考驗｜許繹彬

筆者認為，港交所（0388）之所以能脫胎換骨，乃受惠於成交金額大增至1,500億元以上，實屬近年罕見，因而刺激其股價水漲船高。加上，港交所明年次季增設港股通人民幣股票交易櫃台，即明年內地合資格投資者透過港股通買賣港股時，可直接以人民幣結算，該措施免卻北水南下時匯率兌換的風險，故相信港股通會更為內地投資者受落。

此外，市場普遍預期美國加息速度將放緩，甚至認為加息將在半年內完結；令美元兌各類貨幣的匯率暫趨穏定，一向對港股影響深遠的人民幣匯率，亦稍作回升，北水力度才得以加強。未來人民幣匯率會是影響後市走向的重要因素。

談回大市，盡管港股走勢看似回暖，但在短期內由低位14615點反彈至16848點，彈足超過二千點，走勢上有點急進，短期內或會回吐，16800點連衝幾次亦無功而還，此水平料有一定的阻力。究竟是「大漲小回」，還是已完成「死貓彈」？視乎未來是否出現「升市成交大、跌市成交減」的現象，以及15800點能否穩守？

香港踏入十一月，在「香港國際七人欖球賽」圓滿舉行帶動下，許多運動盛事及大型活動料陸續復常舉行，更令人振奮的全球運動盛事「世界杯」即將開鑼，全人類必定約埋三五知己一同觀賽，屆時少不免「飲番杯」，預計啤酒股受惠，不妨留意全球啤酒品牌百威（1876）的走勢。

本月恒指曾低見14816點，且前景不明，投資者一片心灰意冷，一心抱著繼續捱打的心態；然而世事總有始料不及的驚喜，淡風四處飄搖之際，港股突然作出報復式反彈；恒指本周在大成交的配合下，過五關斬六將，先後升穿10天、20天線，走勢氣勢如虹，更一舉衝破16800點。

港股與美股走勢一直呈現背馳，本周為何突然回暖？離不開市場上再度傳出，內地疫情問題一向保守的態度，可能逐漸對外開放，兩地通關或現曙光；當然這些全都是「只聞樓梯響」的消息，並無出台具體放寛方案。盡管如此，以港交所為首，連同一眾內房、內險及物管股齊齊助攻下，港股勢如破竹，交易所短短數個交易日的升幅，較本月低位彈升逾三成，表現相當亮麗。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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