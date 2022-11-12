FTX事件｜據報至少10億美元客戶資金失蹤　疑會計系統存「後門」

加密貨幣交易所FTX周五（11日）申請破產保護後，外電報道指，有文件顯示有10億至20億美元去向不明，並沒有被轉移至創始人Sam Bankman-Fried （SBF）旗下的對沖基金Alameda。



《路透》引述知情人士指，雖然外界都知道 FTX 曾將客戶資金轉移到「薯條哥」旗下對沖基金Alameda Research，但最新有文件顯示，雖然有約 100 億美元的客戶資金轉移到Alameda，但同時有約10億至20億美元未有注入Alameda資產，文件亦未有列明資金去向。消息人士稱，他們都不知道這筆資產的去向。

報道指，兩位消息人士均為FTX的前高級管理層。「薯條哥」在上周日（6日） 與其他高管分享文件時，揭露有關的財務漏洞。

《路透》向SBF了解有關情況，對方表示公司沒有秘密轉移，僅指是混淆內部標籤並出現誤解。但當被問及丟失的資金時，SBF僅回應「？？？」。

報道提到，在及後的檢查中，FTX 法律和財務團隊了解到，SBF 在 FTX 的會計系統中設有「後門」，讓 SBF 可以改動公司的財務記錄，而不被外部審計員等人發現。不過，SBF 回應《路透》時，否認在系統設置「後門」。