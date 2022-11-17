阿里張勇﹕上季CMR跌幅受3因素影響　優化防疫措施助物流層面改善

阿里巴巴（9988）主席兼首席執行官張勇指出，上季中國零售商業客戶管理（CMR）跌幅高於平台GMV跌幅，與疫情影響發貨或送貨不及時帶來更多退貨﹑直播等銷售方式會帶來更高退貨率，以及用戶在平台上的退貨體驗越來越好﹑退貨越來越方便這3個因素影響。



他指出上述3個因素導致平台整體退貨率上升，可是CMR的計算方式並未考慮退貨因素。剔除退貨因素後，貨幣化率（Take Rate）實際保持穩定。他亦指出看到隨著淘寶/天貓在發現/推薦側的用戶PV佔整體網站PV比例上升，商業化進程未完全匹配。

他表示展望未來，公司將順應流量結構變化，推出相應商業產品，保持平台貨幣化率長期穩定。

被問及退貨率等3個因素對業務發展影響時，張勇直言影響是是動態變化，可是最基本為消費者信心。他又指出內地上周五優化防疫政策措施後，對物流層面帶來正面作用，情況已有改善。

如生活復常消費者對非必需品回升

張勇又指出若內地居民生活能回復正常，對整體社會及所有公司而言均屬好消息。不過公司有不同業務，因此疫情對不同業務影響各異。從消費領域而言，若居民生活恢復正常，會帶來更多工作機會。若居民要消費，便需要對未來具有信心。

張勇亦指出消費者的消費結構將會出現變化。在疫情發生時，消費者對生活必需品及雜貨需求較高，同時在有機會出現供應中斷情況下，會多積累有關產品。可是當生活回復正常，消費者對非必要消費品需求回升。

至於對企業客戶層面而言，張勇指出企業未來發展繫於數字化程度，若經濟逐步回復正常，企業客戶更有信心，料會加快數字化過程，這對公司雲計算業務屬正面。

就有關商戶廣告投放方面，張勇指出面對疫情等不確定因素下，整體而言商戶投入會更為審慎，這是可以預期。

在談及菜鳥業務時，公司管理層指出該業務在上季出現增長，受本地消費者物流及跨境物帶動。被問及會否考慮分拆菜鳥時，張勇並無正面回應，僅指出目前公司持有菜鳥約66至67%股權，未來菜鳥會繼續獨立發展，同時與公司其他業務產生協同效應。