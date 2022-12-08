結好搞藝術中心　郭富城撐場　洪漢文︰推廣可負擔藝術︱珍姬蜜

近年全球藝術品拍賣薘勃發展，香港作為僅次於倫敦、紐約，全球第三大藝術品交易地，愈嚟愈多人參與藝術發展。

小珍呢排行過中環，經過結好金融大本營，發現大堂擺咗好多中國藝術品，充滿文化氣息。原本以為只是「裝飾」，但原來結好金融為配合施政報告，以及大灣區發展藍圖，今年開始新增藝術文化板塊，成立結好藝術交流中心，旗下漢洋拍賣行亦喺今年11月21日揭幕，聚焦藝術品交易，希望為香港市民同一眾藝術愛好者，打造一個可接觸、有能力參與嘅藝術教育平台。

巨型黃花梨木材 擺地下大堂

公司有盛事，身為老闆嘅股壇高手洪漢文（George）當日都有低調到場，小珍見到佐治哥同資深藝術品收藏家黃健標雞啄唔斷，忍唔住都上前八卦一吓。原來佐治哥收藏藝術品逾三十年，儲落不少人脈，今次漢洋拍賣行嘅展品，一部分係佢嘅私人收藏，一部份來自本地及海外資深藏家。

現場所見，唔少陶瓷藝術精品來自景德鎮，包括張松茂、饒曉晴和汪野亭等人的佳作。 樓上辦公室放滿明清瓷器，仲掛咗張松茂嘅粉彩四季花鳥瓷板掛屏，及粉彩昌江帆影瓷板掛屏。佐治哥招呼小珍坐低傾偈嘅巨型木枱同木椅，用上價值不菲嘅黃花梨，木枱目測近三米長，亦都就咁放喺地下大堂！

今年5月佐治哥辭任結好控股（0064）行政總裁一職，而家又搞藝術，小珍講笑問佢係咪唔搞金融，佢笑笑口話而家要配合港府推廣文化藝術，「平日拍賣會嗰啲天價藝術品邊個（升斗市民）買得起？除咗啲名畫同珍瓷，我要推廣affordable art，將藝術普及香港。」

結好控股董事甘承倬表示，集團主力收集中國近代藝術品，藝術品價格較其它大行相對親民。（余俊亮攝）

搞藝術中心 Show郭富城及任達華畫作

要做到藝術文化普及香港大眾並非易事，唔係單靠財力就能做到，仲要好有心思先能成事。

除咗將中環結好大本營化身成「展館」，位於何文田嘅結好藝術中心希望推動藝術予大眾，大力支持本土藝術家，其中包括郭富城、任達華及其老師黃家偉，以及前港姐朱潔儀的畫作。

結好控股董事甘承倬同小珍講，樓高十四層嘅結好藝術中心有幾層用作展覽畫作，並且有藝術專家介紹畫作，甚至即席「開班」教大眾畫畫，猶如另類Art Jamming。

另外有幾層則為「康樂中心」，有室內乓乓球、足球場、瑜伽室、音樂室等，佐治哥就話，「我冇租出去，搞嚟畀附近街坊過嚟玩吓，有請教練嚟教小朋友踢波，收費同政府差唔多。我搞嚟唔係為賺錢，盡吓社會責任！」

除咗張松茂嘅瓷板掛屏，仲有王步嘅青花四季瓷板掛屏。（余俊亮攝）

3.5億元購結好藝術中心

前身為華懋紅磡商業中心的結好藝術中心，2016年曾捲入租戶糾紛，華懋同租戶就住「新舊合約」各執一詞、互相攻擊，華懋苦無對策之下，向結好「求救」。義字當頭，洪漢文出錢出力為華懋收拾爛攤子。結好2016年以3.5億元買入現時的結好藝術中心，當時洪漢文同傳媒講，「在商言商，做生意」並為當時的租戶提供一個月免租期，順利收樓完成過渡。

「嗰陣時個租戶改哂啲裝修，唔符合消防條例，成棟大廈我重新裝修㗎！」其後結好向政府申請改建為「教育用途」，就變成而家嘅結好藝術中心。佐治哥周圍搵唔同藝術品嚟做展覽，仲做埋教育推廣，認真有心！