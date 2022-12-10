基本因素改善　明年港股目標23000點　留意四大投資主題｜伍禮賢

2022年即將進入尾聲，回顧過去一年，隨著全球通脹加劇，美國聯儲局從今年3月份開啟新一輪加息周期，港股亦相應出現新一輪跌勢。恒生指數在2月中已經出現全年高位25050點，反覆向下跌至11月初低位14,597點，一度創下超過十三年低位。



全年來看，港股在2022年主要受到內憂外患的不利因素影響。外部就是外圍通脹及加息的環境，而內部就是內地今年經濟受到疫情的影響比較明顯。惟往前來看，隨著外圍通脹問題有所舒緩，預期美國本輪加息周期的步伐將於明年出現明顯放緩。這無論對外圍或者是港股市場而言，都會是相對今年一個明顯改善的因素。而內地現時在經濟政策方面持續發力，包括對疫情防控措施推出優化措施，以及加強對民營企業在流通性方面加強支持。這些政策均有利於內地明年經濟活躍度的逐步提升，並將有利於內地在製造業、社會消費品零售，以及外貿等經濟數據表現。另一方面，筆者傾向相信這屬於局部的復甦，因為恒指的反彈空間仍受到中美關係以及俄烏衝突等地緣局勢所限制，以及部分經濟行業仍然需要更多時間復甦所致。

明年可以留意四大投資主題

回顧過去自21世紀以來，港股曾經出現過4次明顯的熊市，分別發生在2003、2008、2011及2016年。這4次熊市港股的下跌幅度均超過三成。而本輪恒指若以2018年高位33484點開始計起，最大下跌幅度已經達到56%。從本輪調整的幅度、時間，以及指數估值來看，本輪恒指的反彈幅度亦將會是較為明顯的。筆者認為恒指於明年的全年目標，有機會達至23000點。而該目標水平對應恆指2023年預期市盈率，約相當回到過去5年的平均值附近。

2023年投資者在板塊方面的部署可以重點留意兩大方向，一個是在息率上行放緩將會對部分行業在估值計算方面帶來復甦，第二大方面是內地優化防控對部分行業帶來的受惠程度將更加直接。明年投資者不妨重點留意航空、內需、科技及收息股等四大投資主題。至於這四大行業的具體分析，則留待下一文章再度拆解。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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