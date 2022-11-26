內地政府接連出招　內房股紛紛反彈　持貨者宜先獲利｜伍禮賢

前期對港股的不利因素明顯減弱，帶動市場信心逐步收復，港股本月至今大幅反彈約兩成，期內反彈力度幾乎冠絕環球股市，當中的推手除了大型科網股及重磅金融股外，內房股在月內表現亦十分標青，不少股份出現倍升。相信主要是因為房企融資環境出現積極變化，行業短期氣氛正在改善，不過由於板塊已經累計不少升幅，持貨者宜先行減持獲利。

政府接連出招扶持企業

內地近期接二連三推出強而有力的措施支持行業發展，先有人行射出「第二支箭」，這是由人行針對民企債券融資的支援工具，同時人行及銀保監會公佈「金融16條」，要求金融機構全面支持房地產行業，綜合內媒報道，六大國有銀行已與17家房企達成合作協議，提供意向性授信額度。綜合上述措施來看，前者或成為民營房企的信用狀況拐點，至於後者措施則屬於年內對行業在金融層面上最清晰和全面的一次，提振市場對整個行業的信心。

受一眾消息利好，內房板塊一如預期衝高回落，碧桂園（2007）、雅居樂（3383）、龍光集團（3380）、時代中國（1233）、旭輝控股（0884）及新城發展（1030）等股價在月內出現倍升，不過碧桂園及雅居樂先後配股集資令股價回落。相信在目前房企融資管道有限下，公司趁股價破底後彈高「抽水」去償還債務或成為新常態。

年初至今，不論是放寬限購令、多城下調房貸利率、個稅退稅優惠、降低首付比例調整及鼓勵有條件地區給予適當購置補貼，以至「保交樓、穩民生」，都是集中於支持房企的銷售，但近期政策轉為著力解決內房的債務問題，利好房企融資環境現積極變化，有利房企財務狀況改善。不過另一方面來看，房地產行業的恢復主要有賴於購房者的信心恢復。國統局最新公佈的數據顯示，10月份，70個大中城市中商品住宅銷售價格下降城市個數增加，各線城市商品住宅銷售價格按月下降，雖然前期內房板塊的下跌或許已經充分反映了市場悲觀預期，從而在目前的短線走勢中有所改善，惟中期則仍需視乎基本面的數據表現。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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