內地取消入境航班熔斷　三大中資航空股邊間最受惠？｜伍禮賢

日前國務院推出20條優化防疫措施，當中包括密切接觸由「7+3」改「5+3」、風險區由「高中低」調整為「高低」、取消入境航班熔斷機制等等。投資市場憧憬未來內地經濟將具進一步復甦動力，港股亦受惠。本周恒指曾一度重上18000點水平。

對於取消入境航班熔斷機制，相信其中一個最為直接受惠的板塊，是航空股。那麼航空股會如何受惠，以及三大中資航空股，中國國航（0753）、東方航空（0670）及南方航空（1055），哪家企業受惠程度更高，以下將作出簡要分析。

過去一段時間，內地航空業在疫情影響下，經營環境普遍不算理想。今年上半年，國航、東航及南航分別錄得淨虧損194億元（人民幣‧下同）、187億及115億元，盈利情況與疫情前相距甚遠。但如果進行詳細比較，疫情對航空股帶來最大的影響在於客運業務，而貨運業務的影響則相對不明顯。例如，國航、東航及南航今年上半年的貨運收入，相對疫情前2019年上半年分別錄得增長143%、125%及153%。因此，若然要判斷未來哪家企業的復甦動力更足，必然要從客運業務來比較。而按照客運收入來看，目前國航、東航及南航的客運收入相當於2019年上半年的25%、26%及41%。換言之，國航、東航均有相對大的客運業務修復空間。

同時，現時內地航空股的航線主要分兩大部分，包括內地航線及非內地航線（即國際航線以及港澳台航線）。現時取消入境航班熔斷機制，主要受惠的是非內地航線，而現時內地不同城市之間的航線飛行仍受相關防疫措施的影響。因此，國際航線收入的比重對受惠的程度亦有所影響。2019年疫情前的上半年，國航、東航及南航國際行業所佔收入比例分別約為30%、30%及26%。而截至今年上半年則分別為29%、26%及35%。比較之下，東航似乎仍較具有受惠空間。

另一方面，相關政策對行業帶來的業績支持，將會在什麼時候出現？我們不妨參考香港的情況。香港政府在今年7月初公佈取消航班熔斷機制，比內地政策約早四個月。而回顧國泰航空6至9月份的日均載客人次，分別為5,000、7,000、8,000及8,800，呈穩步上升趨勢，但仍屬於相對較低的基數。而國泰則預期，2023年底的客運運力將達疫情前約70%水平，而目標是2024年底恢復至疫情前水平。雖然內地跟香港有其他條件的分別，但如果借鑒香港經驗，未來內地航空股會將逐步出現復甦，而全面的復甦則仍需更長的時間。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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