基金投資者年底前可留意四大範疇　須留意基金特點及市況｜伍禮賢

近段時間不管是外圍市況還是本地市況，氣氛相對有所好轉，但是又同時未算脫離波動期。因此，對於部分鍾情於基金投資的投資者而言，既考究防守能力，又希望基金表現可受惠市況好轉，難度不小。在這個情況之下，相信年底前，基金產品有四大主題領域值得投資者留意。



這四大領域分別為具估值修復的地區、具高評級的債券、具環球綠色投資的概念，以及具較高潛力的投資板塊。當中，亞洲及新興市場目前的估值向下偏離過往的平均水平，具估值修復條件；而高評級債券及綠色投資則可在波動市場中尋找資產信用較好的企業，提供較佳的防守性；至於潛力板塊之中，投資者不妨重點關注全球消費、醫療健康等行業。根據過去經濟處於下行周期的歷史表現，這些行業往往具相對較好的防守性，以及往後具較強的復甦動力。

具優良財務基本面企業值得關注

而在資產類別的選取方面，具備優良財務基本面的企業或高評級債券的基金值得關注，這類投資往往可抵禦經濟波動的周期，並可捕捉未來復甦的動力。此外，預期美聯儲於中短期仍維持加息步伐，短存續期債券價格相對受較少影響，屬防守能力較高的資產類別。

至於在地區分佈方面，目前相對低估值的東協國家等亞太新興市場仍被看好，預期亦會成為經濟環境趨穩後的增長動力。今年以來，環球不同類別資產累計下跌幅度顯著，部分下跌至超賣水平，故預期年底前，若部分資產價格出現反彈，亞太市場將受惠。

此外，更值得投資者留意的是，雖然部分不同的基金產品可能有機會被歸類為同一投資概念，但不同基金具有不同的資產配置策略，例如行業或資產類別組合比例、國家或地區的分佈比例等會有所區別，這些區別會導致基金的價格表現出現較為明顯的分化。所以，判斷市況再結合基金特點去精挑細選更會符合投資者利益的最佳化。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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