美加息前夕建行亞洲據悉加封頂息0.25厘　多家中小行擬年底前跟隨

美聯儲議息在夕，市場料再加息0.5厘，港美息差料進一步拉闊，資金成本上升，本港再有銀行擬下周一起，上調H按封頂利息0.25厘，據悉該銀行為建行亞洲，其並採取差異化策略，按揭保險個案的按息將維持不變。目前已有包括四大行、信銀國際及星展共6家銀行宣布加封頂息，建行亞洲為此輪第7加銀行加封頂息。



市場消息並稱，多家中小行包括富邦銀行、交通銀行及東亞銀行等，均有意待至明日美國加息，港銀並上調最優惠利率（P）之後，在年底前上調封頂息。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，樓市淡靜，不少中小行期望在加息前把握最後機會做多幾單生意，故此未見即時跟隨大行加封頂息。但隨著美國持續加息，港美息差拉闊，始終存在加封頂息及P的壓力。他預計明日美加息後，港銀將加P 0.25厘，美國加息料將持續至明年中，港銀P料將升破6厘，至少再上調2次，每次0.25厘。若果1個月拆息高見6至7厘，而本港銀行結餘進一步大幅收縮，料將有第三次加P行動。

曹德明預計，明日港銀將加P0.25厘，美國加息料將持續至明年中，港銀P料將升破6厘，至少再上調2次，每次0.25厘。（資料圖片）

曹德明：明年港銀P將升穿6厘

建行亞洲據悉將H按封頂息，由P減2.5厘上調至P減2.25厘，以該行P為5.625厘計，實際按息由3.125厘上調至3.375厘，加息幅度0.25厘，跟四大行及信銀國際幅度相同。並該行採用新策略，今次加0.25厘封頂息的安排暫時只適用於非按保計劃的個案，而涉及按保的個案則會維持舊有3.125厘的封頂息。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，今次有銀行策略性地調整非按保個案之新造按揭息率，按保個案之新造按息則維持不變，相信是基於銀行希望藉着按息優勢吸納按保用家，主因是按保用家多為長線自住物業用家，有利於銀行計算按揭利潤，信貸風險亦較低，按保亦已為銀行提供6成按揭以上之貸款保障。

她預計，市場會即時出現加快提交新按轉按申請的尾班車效應，建議有需要上會的用家加快提交按揭申請。而現時因應不同銀行、一、二手物業、及不同調整步伐和寬限期令銀行之間的按息差距擴大，料月中銀行加P後及銀行陸續完成調整新造按息後，市場按息約介乎3.375至3.625厘，用家可因應申請的按揭額及一二手物業類別比較適合自己的計劃。