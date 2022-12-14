FTX風暴｜「薯條哥」遭還押　監獄條件公開：需用桶清理排泄物

人稱「薯條哥」、加密交易所 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried（SBF）早前被巴哈馬當局拘留，保釋申請被駁回後送到巴哈馬唯一的Fox Hill監獄還押。報道指，他至少要被羈押至明年2月8日，待舉行引渡聽證會。

Fox Hill環境早在國際間臭名遠播，據美國國務院2021年對巴哈馬的人權調查報告，Fox Hill監獄極度擁擠，可關押1,000人的設施卻關押逾1,500名囚犯；最大的牢房約為6尺乘10尺，最多容納6人，入面沒有床墊、床上用品或廁所設施，犯人需用桶清理排泄物。

另外，由於新冠疫情，當局禁止犯人家屬送餐，獄中伙食很少具有營養的食物，每日兩餐相隔的時間長，而且有延誤。

巴哈馬懲教署署長指，由於翻新計畫，Fox Hill的條件已經有好大改善。（Twitter @chainsawdotcom圖片、網上圖片）

路透：SBF被安排住在容納約5人的病房內

不過SBF的處境未必如報道般惡劣。據《路透》報道，巴哈馬懲教署署長 Doan Cleare 指，由於SBF的身體情況，目前被安置在醫療部門，意味著他可住在一個可容納大約5人的病房內。 Doan Cleare更指，由於建造新牢房的翻新計劃，監獄條件有了很大改善，現在沒有老鼠的問題。

另外，Wall Street Prison Consultants創辦人Larry Levine，接受《路透》訪問時就建議SBF不應該拒絕引渡，以便轉移到更好的監獄，又直言他留在巴拿馬是沒有任何好處，無論如何他最終都會被送到美國。

早前美國證券交易委員會（SEC），宣布對FTX創始人兼前主席，有「薯條哥」之稱的Sam Bankman-Fried（SBF）進行起訴，包括電信詐騙至違反聯邦競選法一共8項罪名。