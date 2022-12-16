趙長鵬接受《CNBC》訪問　指會計師事務所不理解加密貨幣交易平台

虛擬貨幣市場近期多番傳出負面消息，作為全球最大虛擬貨幣交易所的幣安，亦受到客戶或投資者提取資金的壓力，更一度暫停提取USDC安排，最終可應付客戶或投資者提款要求。幣安創辦人兼行政總裁趙長鵬更多次指出，幣安財務健全。



趙長鵬接受《CNBC》訪問時。當被問及為何幣安一直聲稱會強調監管﹑財務健全及儲備良好，不讓會計師事務所進行審計時，趙長鵬指出幣安一直與會計公司合作，可是對方並無查出所有潛在問題。

其後主持人提到幣安不與四大會計師事務所合作，更讓人懷疑幣安的可靠性，又提出是否沒有準備足夠文件﹑數據讓人查核，因此會計公司不願與幣安合作時，趙長鵬指出會計事務所不太理解加密貨幣交易所，又指出會計師事務所對一般企業很熟悉，卻對幣安等公司不太熟悉。當主持人進一步指出，另一貨幣交易所Coinbase是透過四大會計師事務所之一進行審計時，趙長鵬便指出公司不太看Coinbase。

稱幣安以黃金標準檢視自己

在訪問中趙長鵬指出幣安希望透明化，並以黃金標準以檢視自己的可靠性。

幣安曾為現時已申請破產的加密貨幣交易所FTX的股東。去年幣安退出對FTX的投資，並從對方創辦人Sam Bankman-Fried收到總值21億美元的代幣FTT及BUSD。

當主持人問及若有上述的21億美元被追回時，幣安是否會開出支票。趙長鵬未有正面回應，只表示公司財務狀況非常良好。被主持人進一步追問時，趙長鵬指出「律師會可以處理好有關事情，我們的財務非常健全」。

對於早前幣安曾停止客戶提取USDC，趙長鵬指出平台是透過一家紐約銀行將BUSD轉換成USDC。由於該銀行當時尚未營業，當幾小時後銀行營業後，便恢復提款服務。他又指出BUSD是一種由美國監管金融服務公司Paxos發行的穩定幣。