網上有一段影片,疑似為人稱大劉的華置(0127)前主席劉鑾雄,在銅鑼灣商場皇室堡內發火鬧人。



Yputube上有一段長度44秒的短片,顯示事發為周五(23日)下午5時30分。片中一名身穿藍色上衣及長褲﹑貌似大劉的男子,先將頭轉向左方,以英語表示﹕「take him away don’t let him come here」,繼而再轉頭向一名挨靠商場廊柱而坐下﹑身穿黑色上衣的男子,大聲地說﹕「走喇,洗唔洗要搵人趕你呀」。該名男子隨即起身兼且拎起放在地上的兩袋物件,並應曾作出回應。貌似為大劉的男子繼而表示﹕「你無做D嘢阻住人啫,宜家人地」,並且其身體曾轉向並指向拍片者,另有兩名疑似為商場的員工急步前來,其中一人向身穿黑色上衣的男子,影片轉為插入宣稱由提供者王太指出的事發經過。

《香港01》曾向華置公關查詢,對方未有回覆。