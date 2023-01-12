螞蟻阿里「分手」中央監管始退潮　內需板塊前景看俏｜許繹彬

本周焦點，離不開新聞多多的螞蟻集團，月初重慶螞蟻消費金融公司獲批增資至185億人民幣後，集團再發公告宣布架構重組，阿里巴巴（9988）創辦人馬雲放棄控制人的地位。標誌著螞蟻和阿里巴巴「正式分手」，亦代表對螞蟻的監管告一段落，迎來新局面。螞蟻自2年前上市計劃失敗後，被內地當局勒令整改，自此一輪新經濟股的監管及整改潮正式展開。一眾名牌及一線新經濟股全部均慘遭「牽連」，跌到「七個一皮」，大市亦進入寒冬期。



是次螞蟻的整改，意味著中央的監管浪開始退潮，螞蟻料很快重啟上市方案；港交所（0388）股價已經受惠，創下近期新高。主角之一的螞蟻關連公司，近期走勢脫胎換骨，股價重上110元，帶領一眾科技股隨即「聞雞起舞」，連帶股王騰訊（0700）亦創下近期近高。

人民幣兌美元回升兼收復6.8關

筆者認為，除螞蟻重生令科技股重現動力外，大市也受惠於北水的猛力灌溉，以及本周人民幣匯價進一步回升。去年港股跌至16000點時，人民幣兌美元的匯價曾低見7.25，近日人民幣匯價隨著中國防疫措施與世界接軌後，人民幣兌美元匯價亦升至近日高位，貼近6.77水平。國內對外重新開放，令海外投資者對在國內重新「虎視眈眈」，Ａ股再次備受關注。

農曆新年長假將至，港股的成交及走勢或有所緩和，建議投資者先行持盈保泰，值得留意內需板塊的股份，本小利大的農夫山泉（9633）由於長假國內遊的需求急增，帶動旗下飲料銷量節節上升，從而令股價受惠。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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